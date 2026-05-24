Man Utd đối đầu Brighton: Carrick xác nhận Casemiro rời đội và màn chào sân của Manuel Ugarte HLV Michael Carrick xác nhận lão tướng Casemiro chính thức chia tay Manchester United. Manuel Ugarte sẽ đảm nhận vai trò trọng yếu trong đội hình Quỷ đỏ ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2025/26.

Trận đấu giữa Manchester United và Brighton & Hove Albion trên sân vận động Amex vào tối Chủ nhật ngày 24/5 không chỉ là màn hạ màn của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, mà còn đánh dấu một bước chuyển giao quan trọng trong kỷ nguyên của HLV Michael Carrick. Tâm điểm của mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến.

Lời chia tay của Casemiro và sự trỗi dậy của Manuel Ugarte

Thông tin chấn động nhất trước giờ bóng lăn chính là việc tiền vệ kỳ cựu Casemiro sẽ không góp mặt trong danh sách thi đấu. HLV Michael Carrick đã chính thức xác nhận rằng trận đấu ở vòng trước là lần cuối cùng ngôi sao người Brazil khoác lên mình màu áo đỏ. Quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận giữa ban huấn luyện và cầu thủ, đánh dấu sự kết thúc của một hành trình đầy cống hiến của cựu sao Real Madrid tại Old Trafford.

Sự vắng mặt của Casemiro mở ra cơ hội không thể tốt hơn cho Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay được kỳ vọng sẽ mang lại sức trẻ, khả năng càn lướt và sự quyết liệt cần thiết để đối đầu với hàng tiền vệ cơ động của Brighton. Ugarte sẽ đá cặp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo, tạo thành bộ đôi "mỏ neo" hứa hẹn sự cân bằng giữa khả năng thu hồi bóng và luân chuyển trạng thái tấn công.

Biến tấu hàng thủ và bài toán nhân sự của Carrick

Bên cạnh sự thay đổi ở tuyến giữa, Manchester United cũng phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Matthijs de Ligt chắc chắn vắng mặt do chấn thương lưng dưới, buộc Michael Carrick phải tin dùng các cầu thủ trẻ. Leny Yoro sẽ đá cặp cùng Ayden Heaven ở trung tâm hàng thủ, một thử thách cực đại cho hai trung vệ Gen Z trước áp lực tại sân Amex.

Ở hai hành lang cánh, Noussair Mazraoui và Luke Shaw sẽ là những lựa chọn ưu tiên để đảm bảo kinh nghiệm cho hàng thủ non trẻ. Trong khung gỗ, Senne Lammens tiếp tục được tin tưởng nhờ phong độ ổn định thời gian qua. Đội ngũ y tế cũng đang nỗ lực tối đa để đánh giá khả năng ra sân của Benjamin Sesko, người vẫn đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu do vấn đề thể lực.

Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và hỏa lực hàng công

Về mặt chiến thuật, Quỷ đỏ dự kiến sẽ vận hành với sơ đồ 4-2-3-1. Bruno Fernandes vẫn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi ở vị trí số 10, chịu trách nhiệm tiếp đạn cho trung phong Matheus Cunha. Khả năng đột phá của Patrick Dorgu và tốc độ của Bryan Mbeumo ở hai cánh sẽ là vũ khí chính để Man Utd xuyên phá hàng thủ Brighton.

Dù đã là vòng đấu cuối cùng, nhưng quyết tâm của Manchester United là rất rõ ràng. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là lời chào tạm biệt đầy ý nghĩa dành cho Casemiro và tạo đà tâm lý thuận lợi cho mùa giải mới. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Ugarte, Mainoo và kinh nghiệm của Fernandes sẽ là chìa khóa để Quỷ đỏ chinh phục mục tiêu 3 điểm ngay trên đất khách.