Man Utd đối đầu Liverpool: Cuộc chiến sinh tử cho tấm vé Champions League tại Old Trafford Manchester United tiếp đón Liverpool trong bối cảnh cả hai đội đều chịu tổn thất lớn về lực lượng. Trận derby nước Anh tại vòng 35 Ngoại hạng Anh mang tính quyết định đến cuộc đua vào top 4.

Dù không trực tiếp cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này, cuộc đụng độ giữa Manchester United và Liverpool tại Old Trafford vẫn là tâm điểm lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù. Tính chất của trận derby nước Anh lần này càng trở nên rực lửa khi cả hai câu lạc bộ đều đặt mục tiêu tối thượng là giành suất dự Champions League mùa tới.

MU có thể tái lập chiến thắng trước Liverpool?

Man Utd và sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Michael Carrick

Manchester United đang trải qua giai đoạn thăng hoa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Sau quãng thời gian chệch choạc hồi tháng 3, đội chủ sân Old Trafford đã trở lại đầy ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Brentford.

Kể từ khi Carrick tiếp quản, "Quỷ đỏ" đã giành được 29 điểm – con số cao nhất giải đấu trong cùng giai đoạn. Sân nhà Old Trafford tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi họ đã thu về 36 điểm tại đây mùa này, vượt xa thành tích của chính họ ở mùa giải trước. Khả năng ghi bàn liên tiếp trong 23 trận cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc của hàng công Man Utd hiện tại.

Liverpool và bài toán thiếu vắng Mohamed Salah

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool của Arne Slot cũng duy trì phong độ cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, "Lữ đoàn đỏ" đang đối mặt với thử thách cực đại khi siêu sao Mohamed Salah chắc chắn vắng mặt do chấn thương gân khoeo. Salah vốn là "hung thần" của Man Utd với 16 bàn thắng ghi được vào lưới đối thủ này trong quá khứ.

Danh sách bệnh binh của đội khách còn kéo dài với những cái tên như Alisson Becker, Wataru Endo và Hugo Ekitike. Thêm vào đó, Liverpool đang gặp dớp khi đối đầu với các đội bóng trong top 3, khi chỉ giành chiến thắng 1 trong 12 trận gần nhất ở kịch bản tương tự.

Phân tích chiến thuật và nhân sự

Michael Carrick dự kiến vẫn vận hành sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt, ưu tiên khả năng chuyển trạng thái cực nhanh dựa trên tốc độ của Mbeumo và Cunha. Tuy nhiên, hàng thủ chủ nhà sẽ chịu tổn thất lớn khi Matthijs de Ligt dính chấn thương lưng và Lisandro Martinez bị treo giò, buộc Harry Maguire phải gánh vác trọng trách lớn.

Ngược lại, Liverpool dưới thời Arne Slot chú trọng vào việc kiểm soát khu vực trung tuyến. Khi thiếu vắng Salah, niềm cảm hứng sáng tạo sẽ dồn lên vai Florian Wirtz. Liverpool có thể chuyển sang lối chơi tập trung vào các quả tạt từ hai biên của Robertson để tận dụng khả năng chọn vị trí của Alexander Isak.

Vị trí Đội hình dự kiến Manchester United Đội hình dự kiến Liverpool Thủ môn Lammens Woodman Hậu vệ Dalot, Maguire, Heaven, Shaw Jones, Van Dijk, Konate, Robertson Tiền vệ Casemiro, Mainoo, Fernandes Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz Tiền đạo Mbeumo, Cunha, Sesko Gakpo, Isak

Những điểm nóng quyết định cục diện

Khu vực trung lộ sẽ là nơi quyết định trận đấu. Casemiro và Mainoo phải đối mặt với áp lực pressing tầm cao từ cặp bài trùng Gravenberch và Mac Allister của Liverpool. Đặc biệt, Bruno Fernandes đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chỉ cần một pha kiến tạo nữa để cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra chặt chẽ và đầy toan tính. Man Utd có lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn, nhưng hệ thống của Liverpool vẫn vận hành rất trơn tru dù thiếu hụt nhân sự. Trong bối cảnh cả hai đội đều cần điểm để bảo vệ vị trí trong top 4, một kết quả hòa có thể là kịch bản thực tế nhất tại Old Trafford.