Man Utd đối mặt bài toán chuyển nhượng: Nguy cơ hụt bộ đôi Anderson và Wharton Thất bại trước Newcastle đẩy Man Utd vào thế khó. Nếu không giành vé dự Champions League, Quỷ đỏ có thể mất Elliot Anderson và Adam Wharton vào tay các kình địch.

Thất bại 1-2 trước Newcastle không chỉ đánh dấu trận thua đầu tiên của Manchester United dưới thời Michael Carrick, mà còn trực tiếp đe dọa đến kế hoạch tái thiết đội hình. Đội chủ sân Old Trafford đang rơi vào một "vòng lặp kép" đầy rủi ro: nếu không thể kết thúc mùa giải trong nhóm dự Champions League, họ gần như chắc chắn sẽ đánh mất cơ hội sở hữu bộ đôi tiền vệ triển vọng nhất nước Anh hiện nay là Elliot Anderson và Adam Wharton.

Elliot Anderson và sức ép cạnh tranh từ Man City

Elliot Anderson, ngôi sao 23 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nottingham Forest, là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở mức giá. Các nguồn tin thân cận khẳng định Man Utd sẽ không đủ khả năng cạnh tranh đãi ngộ tài chính với Manchester City nếu thiếu đi nguồn doanh thu khổng lồ từ đấu trường châu Âu.

Carrick hiểu rõ chất lượng của Elliot Anderson và Adam Wharton.

Đáng chú ý, Anderson đang được dự báo sẽ chiếm suất đá chính bên cạnh Declan Rice tại đội tuyển Anh dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Việc tiền vệ này vừa ghi bàn vào lưới Man City càng khiến giá trị chuyển nhượng tăng vọt. Nếu không thể giành vé dự Champions League, Man Utd sẽ phải ngậm ngùi nhìn mục tiêu quan trọng nhất của mình gia nhập kình địch cùng thành phố.

Adam Wharton: Tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn

Khác với Anderson, trường hợp của Adam Wharton mang thiên hướng yêu cầu về môi trường phát triển. Tiền vệ 22 tuổi của Crystal Palace được cho là chỉ chấp nhận đầu quân cho các câu lạc bộ có suất chinh chiến tại Champions League mùa tới. Wharton vốn không xa lạ với việc gây khó khăn cho Quỷ đỏ, khi anh từng cùng Palace đánh bại đội chủ sân Old Trafford trong quá khứ.

Dù Man Utd vừa giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Palace tuần trước, nhưng kết quả đó dường như chưa đủ sức thuyết phục một cầu thủ coi đấu trường châu lục là tiêu chuẩn bắt buộc. Với Wharton, việc thi đấu tại Champions League là yếu tố tiên quyết để anh nâng tầm sự nghiệp và duy trì vị trí tại đội tuyển quốc gia.

Khủng hoảng tuyến giữa đạt mức báo động đỏ

Nhu cầu bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ của Man Utd hiện đã ở mức báo động. Thống kê chỉ ra rằng trong suốt 8 năm qua, đội bóng này chỉ chiêu mộ vỏn vẹn hai tiền vệ trung tâm thực thụ. Trong khi đó, Casemiro – người chuẩn bị bước sang tuổi 34 – gần như chắc chắn sẽ rời đội bóng vào mùa hè này.

Casemiro rời đi khiến tuyến giữa MU thiếu hụt nghiêm trọng.

Tình hình nhân sự tại Old Trafford hiện vô cùng bi đát. Tài năng trẻ Kobbie Mainoo vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng dài hạn mới, còn Manuel Ugarte vẫn đang chật vật thích nghi sau 18 tháng gia nhập. Hiện tại, Michael Carrick chỉ có trong tay đúng 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Các phương án dự phòng như Carlos Baleba (Brighton) hay Alex Scott (Bournemouth) đều không được đánh giá cao bằng Anderson và Wharton.

Với việc Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ có 5 suất dự Champions League mùa tới, trận chiến với Aston Villa sắp tới sẽ mang ý nghĩa định đoạt toàn bộ chiến lược chuyển nhượng và tương lai của Manchester United.