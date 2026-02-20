Man Utd đối mặt bài toán nợ 540 triệu bảng: Bán Rashford và Hojlund là chưa đủ Manchester United đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính với khoản nợ chuyển nhượng kỷ lục, khiến mục tiêu 75 triệu bảng Elliot Anderson trở nên xa vời dù đã lên kế hoạch thanh lọc đội hình.

Manchester United đang bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy tham vọng dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, với mục tiêu trọng tâm là tiền vệ Elliot Anderson. Tuy nhiên, những con số tài chính thực tế đang dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của người hâm mộ. Ngay cả khi đẩy đi thành công các ngôi sao như Marcus Rashford hay Rasmus Hojlund, đội chủ sân Old Trafford vẫn khó có thể cân bằng sổ sách do gánh nặng nợ nần từ quá khứ.

Nghịch lý 64 triệu bảng từ Rashford và Hojlund

Trên thị trường chuyển nhượng, Man Utd kỳ vọng sẽ thu về tổng cộng khoảng 64 triệu bảng từ hai thương vụ lớn. Marcus Rashford, người hiện đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, được Quỷ đỏ định giá bán đứt ở mức 26 triệu bảng. Trong khi đó tại Italia, Napoli đang xúc tiến điều khoản mua đứt Hojlund trị giá 38 triệu bảng, với điều kiện đội bóng này giành vé dự Champions League.

MU sẽ thu về không ít khi bán Hojlund và Rashford.

Dù con số 64 triệu bảng có vẻ tương xứng để tái đầu tư vào mục tiêu Elliot Anderson (trị giá 75 triệu bảng), nhưng thực tế dòng tiền tại Old Trafford lại phức tạp hơn nhiều. Theo các chuyên gia tài chính, số tiền thu được từ việc bán cầu thủ thường không được giải ngân ngay lập tức cho các thương vụ mới do các quy định về công bằng tài chính và ưu tiên trả nợ.

Áp lực từ khoản nợ chuyển nhượng 540 triệu bảng

Phân tích từ chuyên gia Adam Williams chỉ ra một thực trạng báo động: Tổng nợ chuyển nhượng của Man Utd đã chạm mốc 540 triệu bảng, cao nhất tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, có tới 324 triệu bảng trong số này bắt buộc phải thanh toán ngay trong tháng 9 tới. Đây là hệ quả của nhiều năm chi tiêu thiếu bền vững và chính sách trả góp khi mua sắm ngôi sao.

Dù Man Utd dự kiến nhận lại 77 triệu bảng từ các khoản trả góp của đối tác, nhưng số tiền này chỉ như "muối bỏ bể". Do đó, doanh thu từ việc bán Rashford, Hojlund hay việc cắt giảm quỹ lương của những cầu thủ như Casemiro và Sancho sẽ được ưu tiên để trả các khoản nợ đến hạn, thay vì phục vụ cho những bản hợp đồng bom tấn.

Anderson là mục tiêu ưu tiên của Quỷ đỏ.

Champions League: Mệnh lệnh kinh tế sống còn

Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, tấm vé dự Champions League mùa tới trở thành cứu cánh duy nhất cho kế hoạch của INEOS. Việc lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh không chỉ giúp đội bóng thu về hơn 100 triệu bảng tiền thưởng và doanh thu thương mại, mà còn tạo ra dư địa tài chính cần thiết để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu trong hai mùa gần nhất đã gây ra những tổn thất nặng nề. Dự án "Project 90" đang nỗ lực xoay chuyển tình thế, nhưng di sản từ những sai lầm trong thập kỷ qua vẫn là rào cản lớn. Nếu không thể cải thiện thành tích trên sân cỏ, mùa hè 2026 sẽ là một giai đoạn "thắt lưng buộc bụng" đầy khắc nghiệt đối với nửa đỏ thành Manchester.