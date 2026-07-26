Man Utd dùng Marcus Rashford gỡ bế tắc thương vụ Manu Kone từ AS Roma Trước mức giá 60 triệu euro từ AS Roma cho Manu Kone, Man Utd muốn đưa Marcus Rashford vào hợp đồng trao đổi để hoàn tất xáo trộn tuyến giữa.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United đang gặp thử thách lớn khi mức giá chiêu mộ tiền vệ Manu Kone bị đẩy lên tới 60 triệu euro. Trong bối cảnh ngân sách cần được tối ưu, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang xem xét phương án đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận trao đổi với AS Roma nhằm giải quyết triệt để bài toán nhân sự.

Tương lai Marcus Rashford sau mùa hè 2026 vẫn là ẩn số. (Ảnh: Getty Images)

Khủng hoảng hàng tiền vệ và mục tiêu Manu Kone

Tuyến giữa của Man Utd trải qua sự biến động mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng. Sau khi chia tay tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro, Quỷ đỏ đã bổ sung Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) tai hại của Manuel Ugarte tại World Cup 2026 đã buộc đội bóng phải lập tức trở lại thị trường chuyển nhượng.

Để chuẩn bị cho đấu trường UEFA Champions League mùa tới, Man Utd nhắm đến Manu Kone làm mục tiêu số một. Tiền vệ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải thăng hoa tại AS Roma và để lại ấn tượng mạnh trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup 2026. Dù vậy, mức giá 60 triệu euro mà đại diện Serie A yêu cầu vượt quá thiện chí chi trả của Quỷ đỏ, nhất là sau khi họ từng từ bỏ thương vụ Ederson của Atalanta vì bất đồng giá cả.

Marcus Rashford – "Con bài chiến lược" trên bàn đàm phán

Để tránh nguy cơ thương vụ đổ bể, Man Utd cân nhắc đưa Marcus Rashford làm một phần trong bản hợp đồng trao đổi để giảm chi phí tiền mặt. Huấn luyện viên Gian Piero Gasperini bên phía AS Roma đang tìm kiếm một tiền đạo cánh trái chất lượng nhằm tăng cường hỏa lực, và tiền đạo 28 tuổi người Anh được đánh giá là nhân tố phù hợp với hệ thống chiến thuật của ông.

Manu Kone có thể đến MU nếu Rashford gia nhập Roma? (Ảnh: Getty Images)

Rào cản tiền lương và giải pháp cho các bên

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điểm nghẽn lớn nhất của thương vụ nằm ở mức thu nhập của Rashford. Tiền đạo người Anh đang nhận mức lương khoảng 11 triệu euro mỗi mùa, con số nằm ngoài khả năng chi trả của AS Roma. Do đó, phương án khả dĩ nhất là một hợp đồng cho mượn kèm điều khoản Man Utd tiếp tục gánh phần lớn tiền lương cho cầu thủ này.

Về phía Rashford, cơ hội ở lại Barcelona sau mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn đã chính thức khép lại khi đội bóng xứ Catalonia hoàn tất hai bản hợp đồng chiêu mộ Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Việc không còn nằm trong kế hoạch của Man Utd lẫn Barcelona khiến Rashford rơi vào thế khó. Tuy nhiên, phương án chuyển đến AS Roma có thể trở thành lối thoát cho tiền đạo người Anh, đồng thời giúp Man Utd giải quyết bài toán nhân sự để sớm sở hữu chữ ký của Manu Kone.