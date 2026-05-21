Man Utd dứt khoát với Andre Onana: Khi Senne Lammens biến hy vọng trở lại thành con số 0 Manchester United sẵn sàng gia hạn hợp đồng cho mượn Andre Onana tại Trabzonspor với điều kiện đối tác chi trả 100% lương, khẳng định vị thế số 1 của Senne Lammens.

Tương lai của Andre Onana tại Manchester United dường như đã đi đến hồi kết khi tập đoàn INEOS bắt đầu thực hiện những cải tổ mạnh mẽ về cấu trúc đội hình. Quyết định đẩy thủ môn người Cameroon tiếp tục thi đấu tại Trabzonspor theo dạng cho mượn không chỉ là một nước đi chuyển nhượng, mà còn là lời khẳng định về sự tin tưởng tuyệt đối vào tài năng trẻ Senne Lammens.

Andre Onana không còn đường về Man United.

Sự trỗi dậy của Senne Lammens và cuộc cách mạng gác đền

Vị trí gác đền tại sân Old Trafford đã chứng kiến một sự thay đổi quyền lực ngoạn mục. Senne Lammens, thủ thành 23 tuổi người Bỉ, đã nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện bằng phong độ xuất sắc. Với khả năng kiểm soát vòng cấm ấn tượng và sự điềm tĩnh lạ thường khi triển khai bóng dưới áp lực cao, Lammens đã mang đến một diện mạo mới, ổn định hơn cho hàng thủ "Quỷ đỏ".

Chính sự thăng hoa của Lammens là yếu tố then chốt giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Thống kê cho thấy khả năng cứu thua và chỉ số bàn thua kỳ vọng (xG) của thủ môn trẻ này hoàn toàn vượt trội so với cả Andre Onana và Altay Bayindir, biến anh trở thành biểu tượng mới cho công cuộc tái thiết của INEOS.

Sự ổn định của Senne Lammens khiến Onana khó trở lại Old Trafford.

Trabzonspor thiết tha giữ chân, MU đặt điều kiện thép

Trong khi đó, Andre Onana đã phần nào tìm lại được bản ngã tại Thổ Nhĩ Kỳ. Màn trình diễn ổn định tại Trabzonspor giúp thủ thành 30 tuổi nhận được sự đánh giá cao từ ban lãnh đạo đội bóng này. Chủ tịch Ertuğrul Doğan không ngần ngại bày tỏ mong muốn giữ chân cựu sao Inter Milan thêm ít nhất một mùa giải nữa để làm điểm tựa cho các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng 47 triệu bảng mà Manchester United từng chi ra năm 2023. Để tháo gỡ bế tắc, Man Utd sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận cho mượn mới nhưng đi kèm điều kiện tài chính khắt khe: Trabzonspor phải chi trả toàn bộ 100% tiền lương của Onana.

Chiến lược tài chính và dấu chấm hết cho Onana

Yêu cầu gánh trọn quỹ lương là bước đi khôn ngoan của ban lãnh đạo Manchester United nhằm giải phóng không gian tài chính. Đáng chú ý, thu nhập của Onana dự kiến sẽ tăng vọt trong mùa tới nhờ điều khoản thưởng khi đội bóng giành quyền trở lại Champions League. Việc đẩy trách nhiệm tài chính này sang đối tác giúp Man Utd vừa giảm tải quỹ lương, vừa tránh được rủi ro từ một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Nhìn chung, hành trình của Andre Onana tại "Nhà hát của những giấc mơ" đã chính thức khép lại. Sự dứt khoát trong khâu nhân sự của INEOS gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: tại Manchester United hiện tại, chỉ những người phù hợp nhất với triết lý mới có chỗ đứng. Với Senne Lammens trong khung gỗ, nửa đỏ thành Manchester đã sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn ở mùa giải mới.