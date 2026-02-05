Man Utd gia hạn hợp đồng với Dan Gore đến năm 2028: Hy vọng mới cho tuyến giữa Quỷ đỏ Sau mùa giải ấn tượng tại League One, tiền vệ trẻ Dan Gore được Man Utd tin tưởng trao bản hợp đồng dài hạn đến năm 2028, mở ra cơ hội cạnh tranh vị trí tại đội một.

Dan Gore đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Manchester United quyết định trói chân tiền vệ này bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028. Động thái này diễn ra ngay sau khi cầu thủ 21 tuổi hoàn tất mùa giải thi đấu ổn định dưới dạng cho mượn tại Rotherham, khẳng định tiềm năng trong kế hoạch cải tổ sâu rộng của tập đoàn Ineos.

Dan Gore đứng trước cơ hội trở thành nhân tố bí ẩn của Man Utd mùa giải tới.

Sự hồi sinh mạnh mẽ sau những chấn thương dai dẳng

Từng ra mắt đội một vào năm 2023, lộ trình phát triển của Dan Gore từng bị đe dọa nghiêm trọng bởi các vấn đề thể trạng. Hai giai đoạn tu nghiệp tại Port Vale và lần đầu đến Rotherham vào đầu năm 2024 chỉ đem lại duy nhất một lần ra sân do những chấn thương kéo dài, khiến đà thăng tiến của anh bị chững lại.

Tuy nhiên, sự kiên trì của tiền vệ này đã được đền đáp. Trở lại Rotherham vào mùa hè 2025, Gore đã thi đấu bền bỉ với 33 trận ra sân tại League One. Việc tích lũy kinh nghiệm thực tế ở môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt giúp anh lấy lại cảm giác bóng và sự tự tin cần thiết cho những thử thách ở cấp độ cao hơn.

Kế hoạch dài hơi của Man Utd cho nhân tố triển vọng

Quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2028 cho thấy ban lãnh đạo sân Old Trafford vẫn đánh giá rất cao năng lực của Gore. Giới chuyên môn tại Carrington từng nhận định trình độ kỹ thuật và tư duy chơi bóng của anh có nhiều điểm tương đồng và tiệm cận với Kobbie Mainoo – ngôi sao đang rực sáng ở đội hình chính của Quỷ đỏ.

Dưới sự điều hành của tập đoàn Ineos, Man Utd đang ưu tiên phát triển và giữ chân các tài năng trẻ. Việc âm thầm gia hạn với Gore trước khi gửi đi cho mượn là một nước đi chiến thuật, nhằm đảm bảo câu lạc bộ nắm giữ tương lai của một cầu thủ tiềm năng, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho cầu thủ phát triển.

Mùa hè quyết định sự nghiệp tại Old Trafford

Dù đã tỏa sáng tại League One, khoảng cách về trình độ so với Ngoại hạng Anh vẫn là một thách thức lớn dành cho Gore. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, Man Utd đang cân nhắc ba lựa chọn chính dành cho tiền vệ 21 tuổi này:

Nâng cấp môi trường cho mượn: Gửi Gore đến một đội bóng tại Championship để làm quen với cường độ thi đấu cao hơn.

Trao cơ hội tại đội một: Thử lửa anh trong giai đoạn tiền mùa giải để đánh giá khả năng dự phòng cho khu trung tuyến.

Cân nhắc các lời đề nghị: Xem xét bán đứt nếu nhận được con số hợp lý từ các đối tác.

Hiện tại, Gore sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Jacob Devaney, một tài năng trẻ khác từ học viện cũng đang khao khát suất đôn lên đội một. Nếu chứng minh được nền tảng thể lực đã hoàn toàn hồi phục, Dan Gore sẽ là một quân bài chiến thuật chất lượng trong bối cảnh Man Utd cần chiều sâu đội hình cho chiến dịch dài hơi phía trước.