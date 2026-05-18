Man Utd gia hạn với trợ lý Steve Holland: Điểm tựa chiến thuật cho Michael Carrick Manchester United chính thức giữ chân trợ lý Steve Holland đến năm 2028, củng cố bộ khung huấn luyện sau chuỗi phong độ ấn tượng giúp đội bóng cán đích trong tốp 3 Ngoại hạng Anh.

Manchester United đã đạt được bước tiến quan trọng trong công cuộc ổn định thượng tầng khi chính thức gia hạn hợp đồng với trợ lý Steve Holland. Theo thông tin từ ký giả Fabrizio Romano, vị chiến lược gia 56 tuổi đã đặt bút ký vào bản giao kèo có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, đi kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Động thái này diễn ra song song với việc bổ nhiệm HLV Michael Carrick làm thuyền trưởng dài hạn tại Nhà hát của những giấc mơ.

Steve Holland sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd.

Bản lý lịch của một nhà vô địch

Quyết định giữ chân Steve Holland được xem là bước đi chiến lược của tập đoàn INEOS. Dù từng nhận về không ít hoài nghi do quá khứ gắn liền với Chelsea và tuyển Anh, Holland đã nhanh chóng dập tắt mọi chỉ trích bằng năng lực chuyên môn xuất chúng. Ông không chỉ là một trợ lý thông thường mà còn là một nhà tư duy chiến thuật sắc sảo, người từng là phụ tá đắc lực cho cả Jose Mourinho lẫn Guus Hiddink.

Sự nghiệp của Holland gắn liền với những danh hiệu cao quý nhất, bao gồm hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League cùng Chelsea. Tại cấp độ quốc tế, ông cũng đóng vai trò then chốt trong hành trình đưa đội tuyển Anh lọt vào hai trận chung kết giải vô địch châu Âu liên tiếp. Tư duy của một người đã quen với áp lực đỉnh cao chính là mảnh ghép còn thiếu mà ban huấn luyện Man Utd đang tìm kiếm.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Carrick và Holland

Dù chưa từng làm việc chung trước đây, mối lương duyên giữa Michael Carrick và Steve Holland — bắt nguồn từ lời giới thiệu của em trai Carrick là Graeme — đã tạo nên một hiệu ứng tức thì. Kể từ khi sát cánh, bộ đôi này đã biến Man Utd thành một cỗ máy chiến thắng với những thống kê vô cùng ấn tượng.

Sự kết hợp giữa Carrick và Holland đang tạo nên thành công lớn.

Dấu ấn đậm nét nhất của Holland nằm ở việc tái thiết lập cấu trúc phòng ngự bền vững. Dưới sự cố vấn của ông, Man Utd đã đạt thành tích 11 chiến thắng và chỉ nhận 2 thất bại sau 16 trận đấu gần nhất. Điểm nhấn chói lọi trong hành trình này chính là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester City, trận đấu mà sự chặt chẽ về mặt hệ thống đã giúp Quỷ đỏ vô hiệu hóa hoàn toàn đối thủ cùng thành phố.

Nhờ chuỗi phong độ thăng hoa, Man Utd không chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh mà còn hiên ngang giành vé trở lại đấu trường UEFA Champions League. HLV Michael Carrick thừa nhận sự hiện diện của Holland mang lại sự điềm tĩnh và thông thái cần thiết cho toàn đội. Sự lọc lõi của một chuyên gia hàng đầu kết hợp cùng tư duy hiện đại của Carrick hứa hẹn sẽ đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim.