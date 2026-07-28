Man Utd gia nhập cuộc đua chiêu mộ Lucas Bergvall từ Tottenham với giá 50 triệu bảng Manchester United vừa chủ động liên hệ Tottenham để hỏi mua tiền vệ Lucas Bergvall. Đội bóng Bắc London ra giá 50-55 triệu bảng cho sao trẻ Thụy Điển.

Manchester United vừa thực hiện động thái bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng khi chủ động tiếp cận Tottenham Hotspur để hỏi mua tiền vệ trẻ Lucas Bergvall. Đội bóng Bắc London định giá tài năng 20 tuổi ở mức 50-55 triệu bảng cho thương vụ này.

Tottenham cởi mở với khả năng bán Bergvall với giá 50 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Tham vọng tái thiết tuyến giữa của Quỷ đỏ

Sự xuất hiện của Man Utd đã làm thay đổi cục diện cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Thụy Điển. Trong nỗ lực làm mới hàng tiền vệ trước mùa giải mới, ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng đưa ra đề nghị vượt mốc 50 triệu bảng để chiếm ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.

Dù Tottenham không muốn chia tay một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất, mức định giá 50-55 triệu bảng cho thấy Spurs sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được con số phù hợp. Mức phí này phản ánh đúng tiềm năng phát triển và thời hạn hợp đồng hiện tại của Bergvall tại Bắc London.

Áp lực cạnh tranh và mong muốn tìm kiếm thử thách mới

Gia nhập Tottenham từ câu lạc bộ Djurgården, Lucas Bergvall nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tư duy chơi bóng thông minh cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vị trí gay gắt tại tuyến giữa Spurs khiến thời lượng ra sân của tiền vệ 20 tuổi bị giới hạn.

Để đảm bảo cơ hội phát triển sự nghiệp, Bergvall được cho là đã trực tiếp bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi với ban lãnh đạo Tottenham ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Tín hiệu phát ra từ tiền vệ Thụy Điển lập tức kích hoạt sự chú ý từ hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu.

Cuộc đua khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh Manchester United, danh sách các đội bóng theo sát tiền vệ người Thụy Điển trải dài từ Anh, Đức đến Italia. Các câu lạc bộ như Chelsea, Aston Villa, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Inter Milan, AC Milan và Napoli đều đã liên hệ tìm hiểu về trường hợp của Bergvall trong những tuần gần đây.

Mặc dù vậy, sự quyết đoán từ phía Man Utd khi đàm phán trực tiếp và sẵn sàng chi trả con số trên 50 triệu bảng giúp họ tạm thời vươn lên dẫn đầu. Để hoàn tất thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, đội chủ sân Old Trafford sẽ cần đáp ứng chính xác các đòi hỏi về tài chính mà Tottenham đề ra.