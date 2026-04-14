Man Utd gục ngã 1-2 trước Leeds United: Martinez nhận thẻ đỏ, Casemiro đơn độc Thất bại muối mặt ngay tại Old Trafford khiến Man Utd đứng trước áp lực lớn. Trong khi Casemiro nỗ lực cứu vãn, Lisandro Martinez lại đẩy đội nhà vào thảm họa.

Manchester United vừa trải qua một đêm đáng quên tại Old Trafford khi để thua Leeds United với tỷ số 1-2. Dù vẫn đang giữ vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, nhưng kết quả này khiến Quỷ đỏ đứng trước nguy cơ bị các đối thủ trực tiếp thu hẹp khoảng cách đáng kể.

Điểm đen Lisandro Martinez và bước ngoặt thẻ đỏ

Trận đấu xoay chuyển hoàn toàn theo chiều hướng tiêu cực cho đội chủ nhà sau pha xử lý thiếu kiềm chế của Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina không chỉ mắc lỗi vị trí trực tiếp dẫn đến bàn thua mà còn đẩy đồng đội vào thế khó với tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Lisandro Martinez (4.8): Nhân vật gây thất vọng nhất trận đấu với hành động thiếu kiềm chế khiến mọi nỗ lực ngược dòng đổ bể.

Sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ buộc các cầu thủ trẻ như Leny Yoro phải hoạt động hết công suất. Dù gặp khó khăn trong hiệp một trước các pha không chiến của Calvert-Lewin, Yoro đã cho thấy sự tiến bộ với những nỗ lực bọc lót đáng ghi nhận trong hiệp hai khi đội nhà chỉ còn 10 người.

Leny Yoro (6.0): Cầu thủ trẻ người Pháp cải thiện điểm số đáng kể nhờ khả năng ứng biến trong hoàn cảnh thiếu người.

Casemiro: Điểm sáng duy nhất giữa vòng vây

Trong một ngày mà hầu hết các vị trí của Man Utd đều thi đấu dưới sức, Casemiro một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Tiền vệ người Brazil là nguồn năng lượng vô tận ở khu trung tuyến, trực tiếp ghi bàn rút ngắn tỷ số và suýt chút nữa đã giúp Quỷ đỏ giữ lại 1 điểm.

Casemiro (7.0): Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội chủ nhà với bàn thắng rút ngắn tỷ số và tầm ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi.

Hỗ trợ cho Casemiro là Bruno Fernandes. Thủ quân của Quỷ đỏ vẫn là nguồn sáng tạo chính với quả tạt chuẩn xác để tiền vệ người Brazil lập công. Tuy nhiên, sự ức chế về tâm lý đã khiến Bruno phải nhận một thẻ vàng không đáng có vì lỗi phản ứng.

Bruno Fernandes (6.7): Thủ quân Quỷ đỏ thể hiện khát khao lớn nhưng không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.

Sự bế tắc của các mũi tấn công

Trên hàng công, Benjamin Sesko và Amad Diallo đã có những khoảnh khắc đầy hứa hẹn nhưng thiếu đi sự sắc lẹm cần thiết. Sesko đã có ít nhất hai cơ hội ghi bàn rõ rệt, đặc biệt là cú đánh đầu hiểm hóc ở phút cuối, nhưng sự xuất sắc của thủ môn đối phương đã từ chối bàn thắng của tiền đạo trẻ này.

Benjamin Sesko (6.3): Tiền đạo cắm trẻ tuổi rất nỗ lực tranh chấp nhưng kém duyên trước khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, các vị trí ở hành lang biên như Luke Shaw hay Noussair Mazraoui cũng có một ngày thi đấu dưới trung bình. Shaw thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng trong các đợt phản công nhanh, trong khi Mazraoui thiếu đi sự quyết liệt cần thiết và bị thay ra sớm trong hiệp hai.

Luke Shaw (5.6): Hậu vệ người Anh lúng túng trước các đợt phản công nhanh và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Thất bại này là bài học đắt giá cho Manchester United về sự kiềm chế và khả năng duy trì hệ thống phòng ngự. Nếu không sớm cải thiện phong độ, vị trí trong top 3 của họ chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội trong những vòng đấu tới.