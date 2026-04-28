Man Utd hạ Brentford 2-1: Casemiro rực sáng và kỷ lục lịch sử của Bruno Fernandes Manchester United xây chắc vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn thuyết phục của các trụ cột, tạo đà tâm lý quan trọng trước thềm trận Derby với Liverpool.

Manchester United củng cố vững chắc vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Brentford tại Old Trafford. Trận đấu không chỉ ghi dấu sự thăng hoa của các cá nhân như Casemiro hay Bruno Fernandes mà còn cho thấy những toan tính chiến thuật thực dụng dưới thời Michael Carrick.

Casemiro: Sát thủ ẩn mình trong vai tiền vệ

Casemiro tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số.

Bàn mở tỷ số ở phút 11 một lần nữa khẳng định khả năng chọn vị trí thượng thặng của Casemiro. Với cú đánh đầu cận thành tung lưới Caoimhin Kelleher, tiền vệ người Brazil đã cán mốc 9 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, vượt xa thành tích tốt nhất 6 bàn khi anh còn khoác áo Real Madrid vào mùa giải 2020/21.

Harry Maguire không tiếc lời ca ngợi người đồng đội: "Khả năng chọn thời điểm và sức bật của Casemiro là điều tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Nếu không có những bàn thắng của anh ấy, Manchester United không thể có vị thế như hiện tại". Trong 8 trận gần nhất, cựu sao Real đã nổ súng tới 4 lần, trở thành vũ khí lợi hại của Quỷ đỏ trong các tình huống cố định.

Bruno Fernandes tiệm cận kỷ lục vĩ đại

Fernandes kiến tạo cho Sesko ghi bàn.

Pha dọn cỗ để Benjamin Sesko nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43 đã đưa Bruno Fernandes chạm cột mốc 19 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. Thủ quân người Bồ Đào Nha hiện chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại trong một mùa giải của hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng 1 đường chuyền quyết định nữa.

Thống kê cho thấy Bruno đang ở trạng thái phong độ khủng khiếp khi có trận thứ 6 liên tiếp in dấu giày vào bàn thắng. Không chỉ điều tiết lối chơi, Bruno còn cho thấy nhãn quan nhạy bén khi chờ đợi đúng nhịp để tung đường chuyền quyết định sau pha thu hồi bóng của Mainoo. Với 4 vòng đấu còn lại, việc tiền vệ này thiết lập cột mốc lịch sử mới cho giải đấu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick

Sesko ghi bàn thứ 2 cho MU.

Manchester United bảo toàn được 3 điểm trước sức ép của Brentford trong hiệp hai nhờ sự thay đổi hệ thống táo bạo của Michael Carrick. Ngay sau giờ nghỉ, ông rút Amad Diallo để tung Noussair Mazraoui vào sân, chuyển sơ đồ từ 4-2-3-1 sang hệ thống 3 trung vệ nhằm khóa chặt các hành lang biên.

Sự điều chỉnh này đã khắc chế hoàn toàn lối chơi tạt cánh từ Michael Kayode của đối thủ. Với chiến thắng này, Carrick đạt tỷ lệ thắng ấn tượng 75% sau 12 trận (9 thắng), một thông số đầy sức nặng để thuyết phục ban lãnh đạo trao cho ông bản hợp đồng chính thức vào mùa hè tới.

Senne Lammens và bức tường vững chãi

Dù Manchester United giành chiến thắng, số liệu thống kê chỉ ra Brentford mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.43, cao hơn 1.27 của đội chủ sân Old Trafford. Lý do khiến đội khách chỉ có một bàn danh dự chính là sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens.

Người gác đền người Bỉ đã có ít nhất 4 pha cứu thua đẳng cấp thế giới, đặc biệt là các tình huống ngăn chặn Igor Thiago. Lammens đang dần chứng minh anh là sự thay thế xứng đáng cho vị trí gác đền tại Old Trafford, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

Chiến thắng trước Brentford là bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý trước trận đối đầu trực tiếp với Liverpool vào Chủ nhật tới. Sự hồi sinh dưới thời Carrick cùng phong độ ổn định của Benjamin Sesko - người vừa chạm mốc 10 bàn thắng - đang gieo hy vọng về một kỷ nguyên rực rỡ sắp quay trở lại.