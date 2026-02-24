Man Utd hạ Everton 1-0: Benjamin Sesko rực sáng đưa Quỷ đỏ vào top 4 Ngoại hạng Anh Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko cùng màn trình diễn xuất thần từ thủ môn Senne Lammens đã giúp Manchester United đánh bại Everton để chính thức vươn lên vị trí thứ 4.

Phút thứ 71 tại sân Hill Dickinson, Benjamin Sesko thực hiện cú dứt điểm quyết đoán khiến cả khán đài nín lặng. Pha lập công duy nhất của tiền đạo người Slovenia không chỉ mang về 3 điểm nhọc nhằn mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng: Manchester United chính thức trở lại top 4 Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Quỷ đỏ đang cho thấy một diện mạo lầm lì, thực dụng và đầy bản lĩnh.

Man Utd tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời Carrick.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị mang tên Benjamin Sesko

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi Everton chủ động chơi áp sát và gây áp lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ đến khi Michael Carrick quyết định tung Benjamin Sesko vào sân thay Amad Diallo ở phút 58. Chỉ mất đúng 13 phút hiện diện trên sân, tiền đạo người Slovenia đã chứng minh giá trị của một "siêu dự bị".

Cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Jordan Pickford không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là bàn thắng không phải phạt đền thứ 5 của Sesko trong năm 2026. Khả năng chọn vị trí thông minh và sự điềm tĩnh lạ thường trong vòng cấm của Sesko chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội, giúp MU chuyển hóa cơ hội hiếm hoi thành lợi thế tuyệt đối.

Senne Lammens: Bức tường thành tại Hill Dickinson

Dù Sesko là người ghi bàn, nhưng Senne Lammens mới là nhân vật chính trong nỗ lực bảo vệ thành quả của Quỷ đỏ. Thủ thành này đã có một ngày thi đấu xuất thần, liên tục từ chối các nỗ lực dứt điểm hiểm hóc từ Keane và Armstrong. Đặc biệt, pha bay người cản phá cú sút của cầu thủ trẻ George trong những phút bù giờ đã khiến các cổ động viên đội chủ nhà phải ngả mũ thán phục.

Lammens có những pha cứu thua ấn tượng.

Đây là trận giữ sạch lưới đầu tiên trên sân khách của MU mùa này. Với các chỉ số thống kê ấn tượng, Lammens xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trở thành điểm tựa vững chắc nhất trong hệ thống phòng ngự của Carrick.

Bản lĩnh hàng thủ và sự thực dụng của Michael Carrick

Trong bối cảnh Lisandro Martinez vắng mặt, Harry Maguire đã thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần nơi hàng phòng ngự. Trước sức ép kinh khủng từ 16 quả tạt của Everton trong hiệp hai, Maguire cùng Leny Yoro đã đứng vững. Kinh nghiệm của trung vệ người Anh đóng vai trò then chốt trong việc hóa giải các pha bóng bổng hướng về phía Thierno Barry – tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà.

Tại tuyến giữa, Casemiro tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng với những tình huống đánh chặn kịp thời. Bên cạnh đó, Matheus Cunha dù không trực tiếp ghi bàn nhưng đã có đường chuyền "thương hiệu" khởi nguồn cho đợt phản công dẫn đến bàn thắng duy nhất. Sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp và nhãn quan chiến thuật đã giúp MU đứng vững trước lối chơi đầy thể lực của Everton.

Thống kê sau trận đấu

Chỉ số Everton Manchester United Tỷ số 0 1 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.62 1.27 Số quả tạt (hiệp hai) 16 4 Thủ môn cứu thua 2 6

MU có thể không áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ vượt trội hoàn toàn về hiệu quả. Với chỉ số xG 1.27 so với 0.62 của Everton, chiến thắng này là kết quả của một lối chơi phản công sắc lẹm. Việc tung Mazraoui vào sân ở cuối trận để gia cố hành lang cánh càng khẳng định sự thực dụng cần thiết của Carrick để bảo toàn lợi thế trong một môi trường đầy áp lực.

Nhìn chung, chiến thắng này không chỉ mang về điểm số mà còn củng cố niềm tin vào lộ trình mà Michael Carrick đang xây dựng tại Old Trafford. Để hiểu rõ hơn về bề dày truyền thống của đội bóng, bạn có thể tìm hiểu thêm về Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.