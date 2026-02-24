Man Utd hạ Everton 1-0: Lammens hóa người hùng, Sesko định đoạt cuộc đấu Man Utd củng cố vững chắc vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh sau chiến thắng nhọc nhằn trước Everton. Thủ thành Senne Lammens rực sáng giúp Quỷ đỏ đứng vững trước khi Benjamin Sesko ghi bàn duy nhất.

Man Utd vừa giành được 3 điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đua top 4 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton. Trận đấu tại Old Trafford chứng kiến sự tương phản giữa hàng thủ kiên cường của đội chủ nhà và sự bế tắc trong phần lớn thời gian của hàng công, trước khi những thay đổi nhân sự của ban huấn luyện phát huy tác dụng ở nửa sau hiệp hai.

Senne Lammens: Bức tường thành vững chắc tại Old Trafford

Dù Man Utd giành chiến thắng nhờ pha lập công của hàng tiền đạo, nhưng người xứng đáng nhận được những lời tán dương nhất chính là thủ thành Senne Lammens. Với số điểm 8.3, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thủ môn: Senne Lammens - 8.3 điểm Lammens chính là chốt chặn tin cậy nhất của Quỷ đỏ trong trận đấu này. Dù có khởi đầu hơi lập bập khi bị đối phương áp sát trong 10 giây đầu trận, anh đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin để thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Đặc biệt, tình huống bay người cản phá không tưởng cú sút của Michael Keane ở những phút cuối cùng đã trực tiếp bảo toàn chiến thắng cho Quỷ đỏ. Khả năng làm chủ không gian trước các quả treo bóng bổng của Everton cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của thủ môn này.

Hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và bền bỉ

Bên cạnh sự xuất sắc của Lammens, bộ tứ vệ của Man Utd cũng có một ngày làm việc đầy hiệu quả. Diogo Dalot và Luke Shaw đã hoàn thành tốt vai trò phong tỏa hành lang cánh, trong khi cặp trung vệ Yoro - Maguire mang đến sự an tâm tuyệt đối.

Hậu vệ phải: Diogo Dalot - 7.8 điểm Hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải suốt 90 phút. Anh là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất của Man Utd trong hiệp một với những tình huống lên công về thủ nhịp nhàng.

Leny Yoro (7.6 điểm) tiếp tục chứng minh tại sao anh được kỳ vọng lớn với những pha bọc lót tốc độ, sửa sai kịp thời cho các đồng đội. Trong khi đó, Harry Maguire (7.7 điểm) là điểm tựa trong các tình huống không chiến khi Everton dồn toàn lực chơi bóng bổng ở hiệp hai.

Trung vệ: Leny Yoro - 7.6 điểm Sử dụng tốc độ tuyệt vời để bọc lót cho các sai sót của đồng đội, đặc biệt là tình huống lùi về sửa sai kịp thời cho Maguire. Trung vệ trẻ này cũng rất tích cực dâng cao để hỗ trợ phát triển bóng từ tuyến dưới.

Trung vệ: Harry Maguire - 7.7 điểm Thể hiện khả năng đọc tình huống và kỹ năng không chiến đẳng cấp. Maguire đã trở thành bức tường thành vững chắc, hóa giải hầu hết mọi tình huống nguy hiểm hướng về phía khung thành Lammens.

Bên hành lang trái, Luke Shaw dù không dâng cao tấn công thường xuyên do yêu cầu chiến thuật, nhưng sự hiện diện của anh giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực này, nhận về mức điểm 7.8 xứng đáng.

Nút thắt được tháo gỡ từ băng ghế dự bị

Tuyến giữa của Man Utd trận này gặp không ít khó khăn. Casemiro (7.6 điểm) dù kinh nghiệm nhưng đôi lúc còn chậm chạp, trong khi Kobbie Mainoo (7.5 điểm) chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Tuy nhiên, sự đột biến đã đến ở phút 71 khi Benjamin Sesko được tung vào sân thay cho Amad Diallo.

Dự bị: Benjamin Sesko - 8.0 điểm Vào sân thay Amad (phút 71). Ngay lập tức trở thành người hùng với pha dứt điểm quyết đoán mang về 3 điểm quý giá. Hiệu suất ghi bàn cực cao từ ghế dự bị của anh đang tạo ra áp lực lớn cho suất đá chính.

Bàn thắng duy nhất xuất phát từ khoảnh khắc tỏa sáng của Matheus Cunha với đường chuyền chéo sân đẳng cấp. Bryan Mbeumo sau đó đã có đường kiến tạo dọn cỗ để Sesko dứt điểm quyết đoán, chuộc lỗi cho những cơ hội bị bỏ lỡ trước đó của chính anh.

Cánh trái: Matheus Cunha - 7.4 điểm Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, Cunha đã tỏa sáng đúng lúc với đường chuyền chéo sân đẳng cấp để khởi xướng cho pha phối hợp dẫn đến bàn thắng duy nhất.

Chiến thắng này giúp Man Utd củng cố vững chắc vị trí thứ 4, đồng thời tạo ra khoảng cách 3 điểm so với các đối thủ bám đuổi là Chelsea và Liverpool. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên trong giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.