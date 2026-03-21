Man Utd hòa kịch tính Bournemouth: Harry Maguire nhận thẻ đỏ tai hại Bruno Fernandes lập kỷ lục Ngoại hạng Anh nhưng không đủ giúp Man Utd chiến thắng khi Harry Maguire bị truất quyền thi đấu trong trận hòa 2-2 trước Bournemouth.

Manchester United đã phải chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối trên sân Vitality sau khi trung vệ Harry Maguire nhận thẻ đỏ trực tiếp, tạo điều kiện cho Bournemouth gỡ hòa 2-2. Trận đấu chứng kiến sự bùng nổ của Bruno Fernandes với một cột mốc lịch sử, nhưng những sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick đánh rơi chiến thắng.

Hiệp một giằng co và sự xuất sắc của các thủ môn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tấn công. Phút thứ 6, Amad Diallo đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng cú sút uy lực, buộc thủ môn Djordje Petrovic phải trổ tài cứu thua. Bournemouth ngay lập tức đáp trả bằng pha phản công sắc lẹm của Rayan nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong 20 phút đầu tiên, Man Utd là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Matheus Cunha và Bruno Fernandes liên tục thử thách hệ thống phòng ngự của The Cherries. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 37, khi Fernandes dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Diogo Dalot, nhưng Petrovic đã có pha cứu thua không tưởng ngay trên vạch vôi để giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Bruno Fernandes lập kỷ lục và màn rượt đuổi tỷ số

Kịch tính thực sự bùng nổ trong hiệp hai. Phút 61, sau khi Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm, thủ quân Bruno Fernandes đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số cho Man Utd. Với pha lập công này, tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này đạt cột mốc 101 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Tuy nhiên, niềm vui của Quỷ đỏ chỉ kéo dài được 6 phút. Từ một pha phản công thần tốc, Ryan Christie dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Senne Lammens, san bằng tỷ số 1-1. Man Utd một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 71 nhờ tình huống phản lưới nhà của James Hill sau quả phạt góc khó chịu.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Harry Maguire

Trận đấu xoay chiều hoàn toàn ở phút 78 khi Harry Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm địa. Trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của trung vệ người Anh và cho Bournemouth hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ vào sân thay người Junior Kroupi đã bình tĩnh đánh bại Lammens để gỡ hòa 2-2.

Trong thế thiếu người, Man Utd đã phải gồng mình chống đỡ các đợt hãm thành liên tục của đội chủ nhà. Bournemouth suýt chút nữa đã có trọn 3 điểm nếu cú dứt điểm của Alex Scott không tìm đến đúng xà ngang ở những phút cuối. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, một kết quả phản ánh đúng sự kịch tính của cuộc đối đầu trên sân Vitality.

Thông số trận đấu Bournemouth Man Utd Tỷ số 2 2 Ghi bàn Ryan Christie (67'), Junior Kroupi (81' P) Bruno Fernandes (61' P), James Hill (71' OG) Thẻ đỏ 0 Harry Maguire (78') Kiểm soát bóng 45% 55%