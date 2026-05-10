Man Utd hòa Sunderland: Nỗi thất vọng Zirkzee và bài toán đại tu của Ineos Trận hòa không bàn thắng tại Stadium of Light bộc lộ khoảng cách trình độ đội hình báo động của Manchester United, đặt gánh nặng cải tổ lên vai tập đoàn Ineos.

Trận hòa nhạt nhòa 0-0 của Manchester United trước Sunderland tại Stadium of Light không đơn thuần là một kết quả thất vọng, mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới tập đoàn Ineos. Màn trình diễn này đã phơi bày những vết nứt sâu sắc trong cấu trúc đội hình Quỷ đỏ, từ sự vô hại của hàng công đến sự bất ổn khó tin nơi hệ thống phòng ngự vốn từng được coi là điểm tựa.

Nỗi thất vọng mang tên Joshua Zirkzee

Tâm điểm của sự chỉ trích sau trận đấu hướng thẳng về Joshua Zirkzee. Được trao cơ hội đá chính với kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ghi bàn, nhưng tiền đạo người Hà Lan chỉ cho thấy lý do tại sao anh liên tục phải ngồi dự bị trong suốt hai mùa giải qua. Zirkzee tỏ ra chậm chạp, thiếu cảm giác không gian và hoàn toàn bị áp đảo bởi lối chơi giàu thể lực từ các hậu vệ Sunderland.

Đáng trách hơn, khả năng kết nối của cựu sao Bologna là một thảm họa với hàng loạt đường chuyền sai địa chỉ. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống Quỷ đỏ có cơ hội phản công mười mươi trong thế 5 đánh 3, nhưng một đường chuyền hỏng ăn của Zirkzee đã trực tiếp dập tắt cơ hội ghi bàn duy nhất của đội khách. Với phong độ chạm đáy này, Zirkzee đang trở thành cái tên đứng đầu danh sách thanh lý của Ineos vào mùa hè tới.

Zirkzee gây thất vọng lớn.

Thách thức về chiều sâu đội hình cho dự án Ineos

Trận đấu tại Stadium of Light như một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của tỷ phú Jim Ratcliffe và các cộng sự. Quyết định thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Michael Carrick nhằm xoay tua cầu thủ đã phản tác dụng hoàn toàn. Thực tế cho thấy, 5 nhân tố mới này lại chính là những người thi đấu tệ nhất trên sân, chứng minh khoảng cách trình độ giữa đội hình chính thức và dự bị tại Old Trafford đang ở mức báo động.

Để thực sự đưa Manchester United trở lại cuộc đua vô địch mùa tới, Ineos cần một cuộc cải tổ triệt để về nhân sự. Đội bóng cần ít nhất 5 đến 6 bản hợp đồng chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để đảm bảo tính cạnh tranh. Những gương mặt dự bị hiện tại rõ ràng không đủ đẳng cấp để duy trì áp lực khi các trụ cột vắng mặt, và đây sẽ là bài toán hóc búa nhất mà ban lãnh đạo mới phải giải quyết ngay lập tức.

Nhiều cầu thủ MU sa sút phong độ trước Sunderland.

Sự sa sút của Lisandro Martinez và dấu hỏi cho Michael Carrick

Hàng phòng ngự của Quỷ đỏ cũng để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt là trường hợp của Lisandro Martinez. Từng được xem là "hòn đá tảng" không thể thay thế, trung vệ người Argentina lại có một ngày thi đấu yếu ớt khi liên tục thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi với Brian Brobbey bên phía Sunderland. Martinez xử lý bóng thiếu an toàn và trông giống như một cái bóng của chính mình so với những mùa giải trước.

Quyết định đẩy tài năng trẻ Ayden Heaven lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho một Martinez đang sa sút đã dấy lên nhiều tranh cãi. Heaven vốn đã chứng minh được sự ổn định và mạnh mẽ trong những trận đấu gần đây, và lẽ ra anh xứng đáng được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Sự lựa chọn nhân sự này cho thấy Carrick có lẽ đã quá thận trọng hoặc đánh giá sai về thể trạng hiện tại của các học trò.

Áp lực đè nặng lên chiếc ghế của Michael Carrick

Mặc dù chiếc ghế huấn luyện viên trưởng gần như đã nằm chắc trong tay Michael Carrick, nhưng những trận đấu bạc nhược như trước Sunderland có thể gieo rắc sự hoài nghi vào tâm trí các nhà lãnh đạo Ineos. Đội bóng dưới sự chỉ đạo của Carrick thiếu đi sự đột biến, thi đấu rời rạc và không cho thấy khát khao giành chiến thắng mãnh liệt của một ứng viên vô địch.

Trong khi đó, thủ quân Bruno Fernandes cũng đang gặp khó trong nỗ lực chinh phục kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Khi các vệ tinh xung quanh thi đấu hời hợt và vô duyên, Bruno gần như không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm. Việc các đồng đội quá phụ thuộc vào Bruno khiến đối thủ dễ dàng bắt bài và phong tỏa mọi hướng tấn công của Quỷ đỏ, để lại một nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ trước khi mùa giải khép lại.