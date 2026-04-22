Man Utd hưởng lợi từ thương vụ Garnacho: Khi 40 triệu bảng trở thành món hời tại Stamford Bridge Phong độ kém cỏi của Alejandro Garnacho tại Chelsea chứng minh Man Utd đã đúng khi bán anh với giá 40 triệu bảng, khép lại thương vụ kỷ lục của học viện Old Trafford.

Manchester United vừa giành chiến thắng quan trọng tại Stamford Bridge, nhưng niềm vui của người hâm mộ "Quỷ đỏ" không chỉ đến từ 3 điểm trọn vẹn. Màn trình diễn mờ nhạt của Alejandro Garnacho – người cũ của Old Trafford – đã củng cố niềm tin rằng quyết định bán tiền đạo này với giá 40 triệu bảng là một trong những nước đi kinh doanh sáng suốt nhất của câu lạc bộ trong những năm gần đây.

Garnacho gây thất vọng lớn trong màu áo Chelsea.

Sự chào đón thù địch tại London

Chuyến hành quân đến London của cổ động viên Manchester United ban đầu đầy rẫy những phiền toái do sự cố đường sắt và khung giờ thi đấu bất hợp lý. Tuy nhiên, mọi bực dọc đã tan biến khi họ chứng kiến đội nhà vượt qua một Chelsea đang rơi vào trạng thái bế tắc toàn diện. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Alejandro Garnacho, cầu thủ đã rời Old Trafford sau những rạn nứt về thái độ thi đấu vào mùa hè năm ngoái.

Trong lần đầu tái ngộ, Garnacho phải đối mặt với những tràng la ó dữ dội từ khán đài đội khách. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khoảnh khắc tiền đạo người Argentina thất thế hoàn toàn trong pha tranh chấp với Diogo Dalot và ngã sõng soài xuống mặt cỏ. Tiếng reo hò chế giễu vang lên không ngớt, lớn gần bằng khoảnh khắc Cunha ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United.

Man Utd đã hoàn toàn đúng đắn khi thanh lý ngôi sao người Argentina.

Con số 40 triệu bảng và sự thật phũ phàng

Thời điểm Man Utd chấp nhận đẩy đi ngôi sao trẻ với giá 40 triệu bảng, không ít ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã quá vội vàng khi bán rẻ một tài năng triển vọng. Dẫu vậy, đây vẫn là thương vụ bán cầu thủ từ học viện có giá trị cao nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau 7 tháng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi Garnacho không còn là chính mình trong màu áo xanh của thành London.

Thống kê cho thấy Garnacho mới chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất tại Ngoại hạng Anh sau 23 lần ra sân cho Chelsea. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về tình hình của tiền đạo này:

Chỉ số Thống kê tại Chelsea Số trận tại Ngoại hạng Anh 23 Bàn thắng 01 Mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng Tình trạng Có nguy cơ bị thanh lý

Tương lai mờ mịt của "viên ngọc" từng được kỳ vọng

Tiềm năng của chân sút người Argentina là điều không thể phủ nhận, nhưng thái độ thi đấu lại đang trở thành rào cản lớn nhất cho sự nghiệp của anh. Việc vẫy vùng trong một tập thể Chelsea non trẻ và thiếu sự ổn định về mặt chiến lược rõ ràng không phải là môi trường lý tưởng để Garnacho vươn tầm thế giới.

Màn trình diễn thảm họa trước đội bóng cũ càng xát thêm muối vào nỗi đau của Chelsea. Garnacho không chỉ bất lực trước sự kèm cặp của Dalot mà còn hoàn toàn tàng hình khi để Bruno Fernandes thoải mái kiến tạo bàn thắng quyết định. Từng bị nghi ngờ khi để "viên ngọc quý" ra đi, giờ đây chính những người hâm mộ Man United mới là những người đang mỉm cười đắc thắng trước món hời 40 triệu bảng.