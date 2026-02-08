Man Utd kích hoạt bom tấn Tchouameni cùng hai mảnh ghép hoàn thiện đội hình HLV Michael Carrick bước vào tháng cuối thị trường chuyển nhượng với kế hoạch đưa Aurélien Tchouameni về Old Trafford bên cạnh hai sự bổ sung chiến lược.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào tháng 8 đồng nghĩa với việc thời gian dành cho Manchester United đang đếm ngược. Để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh sòng phẳng tại Champions League và cải thiện vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, HLV Michael Carrick cần những bước đi mang tính đột phá nhằm nâng cấp toàn diện đội hình Quỷ đỏ.

Aurélien Tchouameni - Trục xương sống 85 triệu bảng

Sự ra đi của Casemiro tạo ra khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa Manchester United. Dù đã bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos, ban huấn luyện Quỷ đỏ vẫn nhận thức rõ sự cần thiết của một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp thế giới để làm điểm tựa chiến thuật.

Tchouameni là mục tiêu tuyến giữa hàng đầu của Man Utd. Ảnh: Getty Images

Mục tiêu số một hiện tại là Aurélien Tchouameni. Tuyển thủ Pháp 26 tuổi được định giá khoảng 85 triệu bảng. Việc Real Madrid theo đuổi Rodri từ Manchester City mở ra cơ hội không thể tốt hơn để Man Utd tiếp cận Tchouameni. Sự xuất hiện của tiền vệ này sẽ kết hợp cùng Tielemans, Santos và Kobbie Mainoo tạo nên tuyến giữa đầy sức mạnh và chiều sâu cho HLV Carrick.

Lewis Hall - Giải pháp dài hạn cho hành lang trái

Bên cạnh hàng tiền vệ, vị trí hậu vệ trái cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Mặc dù Luke Shaw vẫn giữ vai trò quan trọng, tiền sử chấn thương dày đặc của anh khiến Man Utd không thể mạo hiểm trong một mùa giải kéo dài trên nhiều mặt trận. Đặc biệt, Patrick Dorgu cho thấy hiệu quả cao hơn hẳn khi được dâng cao thi đấu như một tiền vệ cánh.

Hall đã chứng minh được tài năng ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images

Phương án ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford là Lewis Hall từ Newcastle. Hậu vệ 21 tuổi đã chứng minh được năng lực tại Ngoại hạng Anh và sẵn sàng cho bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đàm phán dự kiến sẽ khó khăn khi Newcastle vừa mất hai trụ cột Anthony Gordon và Sandro Tonali, khiến mức giá của cầu thủ từng có giá 35 triệu bảng vào năm 2023 bị đẩy lên cao.

Dusan Vlahovic - Tối ưu hóa hỏa lực hàng công

Trên hàng công, việc Benjamin Sesko dính chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải đã bộc lộ rõ sự thiếu hụt nhân sự. Trong khi đó, Joshua Zirkzee thi đấu chật vật kể từ khi chuyển đến từ Bologna vào năm 2024 và đứng trước khả năng trở lại Serie A với mức phí khoảng 30 triệu bảng.

Vlahovic là mảnh ghép miễn phí chất lượng ở hàng công. Ảnh: Getty Images

Trong bối cảnh Sesko (23 tuổi) cần không gian phát triển mà không phải gánh vác toàn bộ áp lực ghi bàn, Dusan Vlahovic xuất hiện như một giải pháp hoàn hảo. Chân sút 26 tuổi trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Juventus, nơi anh ghi 68 bàn thắng sau 168 trận. Chiêu mộ Vlahovic dưới dạng chuyển nhượng tự do không chỉ giúp Man Utd gia tăng chất lượng xoay tua mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững cho tuyến đầu.