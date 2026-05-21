Man Utd kích hoạt điều khoản đặc biệt với Jadon Sancho nhằm tránh mất trắng 73 triệu bảng Quỷ đỏ dự kiến gia hạn hợp đồng thêm một năm với Jadon Sancho để tìm kiếm phí chuyển nhượng, thay vì để cầu thủ này rời Old Trafford dưới dạng tự do vào cuối mùa giải.

Man Utd đang thực hiện một bước ngoặt bất ngờ trong việc quản lý nhân sự khi lên kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Jadon Sancho. Hành động này không nhằm mục đích đưa cầu thủ người Anh trở lại đội hình chính, mà để đảm bảo câu lạc bộ có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng nhất định thay vì mất trắng cầu thủ vào mùa hè.

Chiến lược bảo vệ giá trị tài sản của INEOS

Ban lãnh đạo Man Utd, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, đang nỗ lực tối ưu hóa ngân sách chuyển nhượng bằng cách tránh kịch bản xấu nhất với thương vụ Jadon Sancho. Năm 2021, Quỷ đỏ từng chi ra tới 73 triệu bảng để đưa anh về từ Borussia Dortmund. Tuy nhiên, mâu thuẫn gay gắt với HLV Erik ten Hag vào tháng 8/2023 đã khiến sự nghiệp của tiền đạo này tại Old Trafford bị đóng băng.

MU vẫn muốn kiếm tiền từ Sancho.

Dù hợp đồng hiện tại của cầu thủ 26 tuổi sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, Man Utd vẫn nắm trong tay quyền tự động kéo dài thêm 12 tháng. Theo SportBild, quyết định này mang thuần túy tính chất tài chính hơn là chuyên môn, nhằm giúp đội bóng có thêm thời gian để đàm phán với các đối tác tiềm năng.

Hành trình cho mượn và các bến đỗ tiềm năng

Kể từ khi bị gạt khỏi kế hoạch của đội một, Sancho đã liên tục thi đấu dưới dạng cho mượn tại nhiều câu lạc bộ khác nhau. Anh từng trở lại Borussia Dortmund trong nửa sau mùa giải 2023/24 và góp công giúp đội bóng Đức lọt vào chung kết Champions League. Sau đó, Chelsea cũng đã đạt thỏa thuận mượn kèm nghĩa vụ mua đứt, nhưng cuối cùng lại chọn trả phí phạt để trả cầu thủ này về lại Manchester.

Hiện tại, Sancho đang khoác áo Aston Villa. Dù phong độ cá nhân không quá bùng nổ, nhưng với chức vô địch Europa League vừa giành được, đội bóng này vẫn đang để ngỏ khả năng mua đứt anh. Bên cạnh đó, Dortmund và một số câu lạc bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Anh.

Bài toán kinh tế tại Old Trafford

Theo định giá từ Transfermarkt, giá trị thị trường hiện tại của Jadon Sancho chỉ còn khoảng 17 triệu bảng. Đây là một sự sụt giảm nghiêm trọng so với khoản đầu tư ban đầu của Man Utd, nhưng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, việc thu về bất kỳ khoản phí nào cũng được coi là thành công đối với đội chủ sân Old Trafford.

Việc gia hạn hợp đồng sẽ giúp Man Utd duy trì vị thế trên bàn đàm phán. Nhìn chung, tương lai của Sancho tại Old Trafford gần như đã khép lại, nhưng Quỷ đỏ đang cho thấy sự quyết liệt trong việc thu hồi vốn từ một trong những thương vụ đắt giá nhất kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.