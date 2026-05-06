Man Utd kích hoạt mùa hè 2026 bằng bản hợp đồng Ederson 39 triệu bảng Manchester United chính thức chiêu mộ Ederson từ Atalanta, mở màn chiến dịch mua sắm rầm rộ với kế hoạch bổ sung thêm 4 tân binh chất lượng hè 2026.

Manchester United đã chính thức mở màn kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 bằng việc chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Với mức phí 35 triệu bảng kèm 4 triệu bảng phụ phí, cầu thủ người Brazil trở thành tân binh đầu tiên dưới triều đại tân huấn luyện viên Michael Carrick, đánh dấu sự khởi đầu cho chiến dịch tái thiết lực lượng quy mô lớn tại Old Trafford.

Ederson nhiều khả năng sẽ là thương vụ đầu tiên của Man United hè 2026.

Chiến lược lấp đầy khoảng trống của Casemiro

Việc chiêu mộ Ederson được xem là bước đi chiến lược nhằm thay thế trực tiếp cho Casemiro, người chuẩn bị rời câu lạc bộ. Tiền vệ của Atalanta dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đây là viên gạch nền móng quan trọng trong kế hoạch của Michael Carrick sau khi ông giúp Quỷ đỏ giành quyền trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Tuy nhiên, Ederson mới chỉ là sự khởi đầu. Theo thông tin từ The Times, ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester đang lên kế hoạch mang về ít nhất 4 tân binh nữa để gia tăng chiều sâu đội hình. Những khu vực trọng yếu đã được xác định bao gồm tuyến giữa, hành lang cánh trái và vị trí trung phong.

Gia cố tuyến giữa và hành lang cánh

Tại khu vực trung tuyến, nếu Manuel Ugarte rời đi, Manchester United sẽ lập tức nhắm tới các mục tiêu tiềm năng tại Ngoại hạng Anh như Adam Wharton, Sandro Tonali hoặc Matheus Fernandes. Sự bổ sung này nhằm đảm bảo đội bóng có đủ nhân sự để xoay tua và cạnh tranh sòng phẳng ở mọi đấu trường khốc liệt mùa tới.

Bên cạnh đó, toàn bộ hành lang cánh trái là ưu tiên hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng. Ở vị trí hậu vệ, Lewis Hall của Newcastle United đang dẫn đầu danh sách ưu tiên. Trên hàng công cánh, những ngôi sao đẳng cấp châu Âu như Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) hay Rafael Leao (AC Milan) đều đã được đội ngũ tuyển trạch đưa vào tầm ngắm để thay thế những vị trí không còn hiệu quả.

Michael Carrick sẽ có thêm những nhân sự chất lượng hè 2026.

Giải bài toán hàng công và triết lý của Omar Berrada

Trên hàng tấn công, Quỷ đỏ đang tìm kiếm một phương án chia lửa cho trung phong chủ lực Benjamin Sesko. Với việc Joshua Zirkzee dự kiến rời đi và khoản ngân sách 43,2 triệu bảng vừa thu về từ thương vụ bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli, Manchester United đang có nền tảng tài chính vững chắc để đưa về một tiền đạo mới.

Giám đốc điều hành Omar Berrada khẳng định câu lạc bộ sẽ tiếp tục theo đuổi công thức thành công của mùa hè năm ngoái. Phát biểu trên podcast Inside Carrington, ông nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên định với kế hoạch dài hạn:

"Chúng tôi thực hiện các thương vụ theo điều khoản riêng và đảm bảo mọi quyết định không chỉ phục vụ ngắn hạn mà còn hướng tới tương lai bền vững. Chúng tôi biết mình có thể đầu tư bao nhiêu và sẽ kiên trì với lộ trình đó", Berrada chia sẻ.

Có thể thấy, sự quyết đoán trong thương vụ Ederson chỉ là lời khẳng định cho một chiến lược chuyển nhượng mạnh mẽ nhưng đầy lý trí của Quỷ đỏ. Với sự kết hợp giữa các bản hợp đồng chất lượng và tài năng từ học viện, Manchester United đang cho thấy tham vọng lớn trong việc tìm lại vị thế vốn có của mình.