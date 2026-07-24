Man Utd kiên quyết không bán Marcus Rashford cho Tottenham và kịch bản mượn người Manchester United giữ lập trường không bán Marcus Rashford cho đối thủ trực tiếp Tottenham. Mức lương cao khiến hợp đồng cho mượn là kịch bản khả dĩ nhất.

Manchester United đã chính thức đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của Marcus Rashford, dập tắt tham vọng sở hữu tiền đạo người Anh của Tottenham Hotspur trong kỳ chuyển nhượng hè. Dù đại diện Bắc London sẵn sàng đáp ứng mức thù lao khổng lồ của chân sút 28 tuổi, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn kiên quyết không để ngôi sao của mình gia nhập một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tương lai Rashford ở phiên chợ hè 2026 vẫn rất mơ hồ.

Lập trường không nhượng bộ các thế lực trong nước

Quyết định từ thượng tầng Manchester United đã trực tiếp đóng sập cánh cửa chuyển nhượng không chỉ với Tottenham Hotspur mà còn cả Chelsea và Arsenal – những đội bóng cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Anh. Việc bán một chân sút hàng đầu cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở giải quốc nội được xem là bước đi mạo hiểm mà Quỷ đỏ hoàn toàn không muốn thực hiện.

Bên cạnh định hướng chiến lược của câu lạc bộ, yếu tố chuyên môn cũng đang ủng hộ Rashford tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. Tân thuyền trưởng Michael Carrick đã bày tỏ sự hậu thuẫn lớn dành cho học trò, tạo điều kiện thuận lợi để chân sút sinh năm 1997 tìm lại vị thế vốn có ở mùa giải mới. Bản thân Rashford cũng dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng từ thời thơ ấu và không hề có mâu thuẫn với ban huấn luyện.

Rào cản tài chính và kịch bản cho mượn muộn

Ngoài thái độ cứng rắn từ Manchester United, mức thu nhập cực cao mà Rashford đang hưởng tại Old Trafford cũng là rào cản lớn ngáng đường các đội bóng quan tâm. Đãi ngộ khổng lồ này khiến hầu hết các câu lạc bộ phải chùn bước khi cân nhắc một phương án mua đứt vĩnh viễn.

Một nguồn tin nội bộ từ Manchester United thừa nhận khả năng tiền đạo 28 tuổi rời đội bóng theo dạng bán đứt trong hè này là rất thấp. Lựa chọn duy nhất có thể xảy ra ở giai đoạn cuối của phiên chợ hè chỉ là một hợp đồng cho mượn ngắn hạn.