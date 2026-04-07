Man Utd nắm lợi thế chiêu mộ Nico Schlotterbeck nhờ "siêu cò" nội bộ Christopher Vivell Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell trở thành chìa khóa giúp Manchester United cạnh tranh chữ ký Nico Schlotterbeck với mức phí chuyển nhượng dự kiến chỉ 26 triệu bảng.

Manchester United đang chuẩn bị bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn với mục tiêu trọng tâm là củng cố hàng phòng ngự. Trong bối cảnh đó, trung vệ Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund đã nổi lên như một mục tiêu tiềm năng hàng đầu để cập bến sân Old Trafford. Đáng chú ý, đội bóng thành Manchester đang nắm giữ những lợi thế mang tính chiến lược để vượt mặt các đối thủ lớn tại châu Âu.

Mức giá 26 triệu bảng và áp lực tại Signal Iduna Park

Theo thông tin từ ký giả Florian Plettenberg, mức giá chuyển nhượng của ngôi sao người Đức có thể chỉ rơi vào khoảng 26 triệu bảng khi phiên chợ hè chính thức mở cửa. Con số này được đánh giá là khá thấp so với giá trị thực tế của một trung vệ hàng đầu Bundesliga, xuất phát từ tình hình hợp đồng hiện tại của anh.

Hợp đồng của Schlotterbeck tại Dortmund sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau. Điều này buộc đội bóng nước Đức phải đối mặt với áp lực bán đi trụ cột sớm nếu không muốn rơi vào viễn cảnh mất trắng cầu thủ vào cuối mùa giải 2026/2027. Sự chần chừ trong việc gia hạn đã tạo điều kiện cho các câu lạc bộ như Liverpool, Chelsea, Real Madrid và Barcelona nhảy vào cuộc đua.

Schlotterbeck đang thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn.

"Vũ khí" Christopher Vivell và mạng lưới quan hệ tại Đức

Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, Manchester United dường như đang sở hữu một "vũ khí đặc biệt" trên bàn đàm phán mang tên Christopher Vivell. Giám đốc tuyển trạch của đội chủ sân Old Trafford là người có mối quan hệ cực kỳ sâu rộng trong giới bóng đá Đức, vốn từng đóng vai trò quyết định trong thương vụ chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Bằng bề dày kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ, Vivell được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối then chốt để thuyết phục giới thượng tầng Borussia Dortmund lẫn cá nhân Schlotterbeck. Sự hiện diện của một chuyên gia am hiểu thị trường Bundesliga như Vivell giúp Man Utd có những bước tiếp cận trực diện và hiệu quả hơn so với các đối thủ khác.

Vivell có nhiều mối quan hệ tại Đức.

Biến động thượng tầng tại Dortmund mở ra cơ hội

Bản thân trung vệ Schlotterbeck mới đây cũng đã dội một gáo nước lạnh vào những tin đồn gia hạn hợp đồng. Trả lời truyền thông sau trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Ghana, anh thừa nhận quá trình đàm phán đang chững lại do sự rời đi của Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl. Những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo của Dortmund đang khiến tương lai của các trụ cột trở nên bấp bênh.

Bất chấp sự lạc quan từ HLV trưởng Niko Kovac, việc Man Utd quyết tâm nâng cấp trung tâm hàng thủ là nhiệm vụ mang tính sống còn. Sự mẫn cảm với chấn thương của Matthijs De Ligt cùng gánh nặng tuổi tác của Harry Maguire buộc ban lãnh đạo đội bóng phải hành động quyết liệt. Nico Schlotterbeck, với mức giá hợp lý và tài năng đã được khẳng định, chính là mảnh ghép lý tưởng để giải quyết bài toán phòng ngự lâu dài tại Old Trafford.