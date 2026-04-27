Man Utd nhắm Murillo của Nottingham Forest: Giải pháp thép cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ Trong bối cảnh hàng thủ khủng hoảng vì chấn thương, Manchester United đang ưu tiên chiêu mộ trung vệ Murillo từ Nottingham Forest để củng cố sức mạnh dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải nhất kể từ đầu mùa giải khi hàng phòng ngự liên tục bị tàn phá bởi chấn thương. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ban lãnh đạo đội bóng đã xác định Murillo – ngôi sao đang lên của Nottingham Forest – là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thiết lập lại sự ổn định cho khu vực hậu phương của đội chủ sân Old Trafford.

Khủng hoảng nhân sự tại Old Trafford

Sự cấp thiết trong việc bổ sung trung vệ bắt nguồn từ thực tế phũ phàng mà huấn luyện viên Michael Carrick đang phải đối mặt. Matthijs de Ligt hiện vẫn chưa thể trở lại do vấn đề dai dẳng ở lưng, trong khi chốt chặn tin cậy Lisandro Martinez liên tục gặp khó khăn trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân.

Đỉnh điểm của sự thiếu hụt nhân sự được thể hiện rõ trong trận đấu với Chelsea, khi Carrick buộc phải đẩy Noussair Mazraoui vào đá trung vệ. Dù là một giải pháp tình thế, nhưng việc sử dụng một hậu vệ biên ở vị trí trái sở trường đã bộc lộ rõ sự mỏng manh trong chiều sâu đội hình của Man Utd hiện tại.

Murillo là mục tiêu bổ sung hệ thống phòng ngự của Man United.

Tại sao Murillo là mảnh ghép hoàn hảo?

Ở tuổi 23, Murillo hội tụ đầy đủ những tố chất để trở thành thủ lĩnh tương lai tại Old Trafford. Kể từ khi gia nhập Nottingham Forest từ Corinthians vào năm 2023, trung vệ người Brazil đã có sự thăng tiến vượt bậc với 105 lần ra sân, chứng minh khả năng thích nghi tuyệt vời với cường độ khốc liệt của Ngoại hạng Anh.

Theo phân tích từ The Athletic, Murillo là mẫu trung vệ hiện đại điển hình với sự tự tin tuyệt đối khi cầm bóng. Là một cầu thủ thuận chân trái – của hiếm trong làng bóng đá hiện nay – anh sở hữu khả năng đọc tình huống và phán đoán cực kỳ sắc sảo. Thống kê ấn tượng từ chương trình Match of the Day chỉ ra rằng, Murillo chính là cầu thủ có số lần cứu thua ngay trên vạch vôi nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Murillo phù hợp với lối chơi tại Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh kỹ năng phòng ngự thuần túy, tốc độ và khả năng thăng bằng đáng nể cho phép Murillo thi đấu hiệu quả trong sơ đồ dâng cao. Điều này đặc biệt phù hợp với triết lý của Carrick, giúp đội bóng triển khai bóng từ phần sân nhà trơn tru hơn, đồng thời giảm bớt áp lực trực tiếp lên thủ thành Andre Onana.

Cuộc đua giành chữ ký triệu đô

Tuy nhiên, con đường đưa Murillo về sân Old Trafford chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Với phong độ xuất sắc, ngôi sao người Brazil đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Liverpool và Chelsea. Thêm vào đó, bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2029 giúp Nottingham Forest nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán, đồng nghĩa với một mức giá chuyển nhượng không hề rẻ.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Man Utd vào lúc này chính là tham vọng tái thiết dưới triều đại INEOS và cơ hội tham dự Champions League mà Michael Carrick đang nỗ lực giành lấy. Đối với một cầu thủ đang khao khát khẳng định vị trí tại đội tuyển quốc gia Brazil, việc được hít thở bầu không khí đỉnh cao châu Âu tại một câu lạc bộ giàu truyền thống như Manchester United là một lời đề nghị đầy sức nặng.