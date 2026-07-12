Man Utd nhắm 'người nhện' Orlando Gill: Thương vụ 5,2 triệu bảng đầy toan tính Sau màn trình diễn rực sáng tại World Cup 2026, thủ thành Orlando Gill trở thành mục tiêu hàng đầu của Manchester United nhằm tăng cường chiều sâu đội hình dưới thời Michael Carrick.

Cơn sốt từ kỳ World Cup vừa qua vẫn chưa hạ nhiệt, và Manchester United đang là đội bóng nhanh chân nhất trong việc tìm kiếm những viên ngọc thô từ giải đấu này. Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn vào Orlando Gill, người gác đền của đội tuyển Paraguay, người đã có một hành trình phi thường để lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên tại Old Trafford.

Orlando Gill lọt tầm ngắm MU. Ảnh: Getty Images.

Hiện tượng World Cup và bản lĩnh của 'người nhện' sinh năm 2000

Orlando Gill không còn là cái tên xa lạ sau những màn trình diễn xuất thần tại vòng chung kết bóng đá thế giới. Thủ thành 26 tuổi này đã liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong hai cuộc đối đầu trực diện với những gã khổng lồ là Đức và Pháp. Đỉnh cao của sự nghiệp Gill tính đến lúc này chính là màn cản phá hai quả phạt đền trong loạt sút luân lưu vòng 32 đội, trực tiếp tiễn "Cỗ xe tăng" Đức về nước.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển, phong độ của Gill tại CLB chủ quản San Lorenzo (Argentina) cũng vô cùng ổn định. Số liệu thống kê chỉ ra rằng anh đã giữ sạch lưới tới 29 trận sau 59 lần ra sân, một tỷ lệ gần 50% – con số đáng mơ ước đối với bất kỳ thủ môn nào đang chơi tại các giải đấu khắc nghiệt ở Nam Mỹ.

Toan tính chiến thuật của Michael Carrick

Tại Manchester United, HLV Michael Carrick đang đối mặt với một cuộc cải tổ toàn diện ở vị trí gác đền. Trong bối cảnh Quỷ đỏ chuẩn bị chia tay tới ba thủ môn vào cuối mùa giải, việc tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng cho Senne Lammens là ưu tiên hàng đầu. Gill, với mức phí giải phóng hợp đồng chỉ 5,2 triệu bảng Anh, được xem là một thương vụ "ngon, bổ, rẻ".

Sự xuất hiện của Gill không chỉ đơn thuần là làm dày đội hình. Lối chơi hiện đại, khả năng phản xạ xuất thần và tâm lý thi đấu vững vàng trong những trận cầu lớn của anh sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh lên vị trí số một của Lammens. Đây là bước đi chiến lược để đảm bảo sự ổn định cho hàng thủ Man Utd trong một mùa giải kéo dài trên nhiều mặt trận.

Cơ hội từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Argentina

Thương vụ này càng trở nên khả thi khi CLB San Lorenzo đang rơi vào vòng xoáy nợ nần. Với khoản nợ lên tới 50 triệu bảng Anh, đội bóng này thừa nhận khó có thể giữ chân ngôi sao sáng nhất của mình. Việc bán Gill không chỉ giúp họ trang trải tài chính mà còn mở ra cơ hội cho thủ thành này vươn tầm tại châu Âu.

Tuy nhiên, Manchester United sẽ không đơn độc trong cuộc đua này. Cả Aston Villa và Ipswich Town đều đã bày tỏ sự quan tâm đến tuyển thủ Paraguay. Mặc dù Gill xác nhận chưa có đề nghị chính thức, nhưng sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán của anh là tín hiệu tích cực cho các đội bóng Anh.

Nhìn chung, với mức giá 5,2 triệu bảng cho một thủ môn đang ở độ chín của sự nghiệp và vừa khẳng định được đẳng cấp tại World Cup, Orlando Gill chính là mảnh ghép mà Michael Carrick cần để xây dựng một Man Utd vững chắc hơn từ hậu phương.