Man Utd nhắm Rico Henry thay thế Luke Shaw: Cơ hội chiêu mộ hậu vệ trái miễn phí chất lượng Với việc Luke Shaw sắp hết hợp đồng, Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ Rico Henry từ Brentford dưới dạng chuyển nhượng tự do nhằm củng cố hành lang cánh trái.

Manchester United đang đứng trước một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn với mục tiêu nâng cấp toàn diện đội hình. Trong số các vị trí cần ưu tiên, hành lang cánh trái đang trở thành bài toán cấp thiết đối với ban lãnh đạo đội bóng khi Luke Shaw đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Cái tên Rico Henry của Brentford hiện nổi lên như một giải pháp chiến lược, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa tối ưu về mặt tài chính.

Luke Shaw và bài toán chuyển giao tại Old Trafford

Luke Shaw, công thần lâu năm của Quỷ đỏ, sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau. Ở tuổi chuẩn bị chạm mốc 32, tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này khiến đội bóng không thể tiếp tục đặt toàn bộ niềm tin vào anh cho kế hoạch dài hạn mùa giải 2026/27. Việc tìm kiếm một phương án kế cận đủ sức hòa nhập ngay lập tức là điều bắt buộc để tránh tình trạng chắp vá khẩn cấp như những mùa giải trước.

Rico Henry: Mục tiêu cũ, giải pháp mới

Rico Henry, 28 tuổi, đang có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews. Với 25 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Jamaica đã chứng minh được sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng không thể thay thế trong lối chơi của "Bầy ong". Điểm đáng chú ý nhất là hợp đồng của Henry chỉ còn hiệu lực vài tháng, mở ra cơ hội cho Manchester United sở hữu anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ten Hag từng muốn đưa Rico Henry về Man Utd.

Đây không phải lần đầu tiên Henry lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Trong giai đoạn 2022-2024, Erik ten Hag từng dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tài năng của hậu vệ này. Dù đã chiêu mộ nhiều ngôi sao đắt giá như Manuel Ugarte hay Casemiro, chiến lược gia người Hà Lan vẫn luôn coi Henry là một mảnh ghép bị bỏ lỡ khi đội bóng quyết định chọn phương án mượn Sergio Reguilon từ Tottenham Hotspur vào năm 2023.

Bài học từ những sai lầm trong quá khứ

Quyết định đặt niềm tin vào Reguilon thay vì mua đứt một hậu vệ chất lượng như Henry đã để lại nhiều hệ lụy. Cầu thủ người Tây Ban Nha gây thất vọng với 4 thẻ vàng sau 12 trận và nhanh chóng bị trả về chỉ sau nửa mùa giải. Sự bất ổn ở vị trí hậu vệ trái là một trong những nguyên nhân khiến triều đại của Ten Hag kết thúc trong sóng gió với vị trí thứ 8 tại mùa giải 2023/24, dẫn đến việc ông và người kế nhiệm Ruben Amorim lần lượt phải rời ghế nóng.

Henry là nhân tố chủ chốt tại Brentford.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Manchester United đang chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục. Đội bóng đã nắm chắc tấm vé dự Champions League mùa tới khi đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thành tích này đòi hỏi Quỷ đỏ phải có một chiều sâu đội hình đủ tốt để chinh chiến trên nhiều mặt trận.

Cạnh tranh và triển vọng tương lai

Dù Rico Henry là lựa chọn kinh tế nhất, Manchester United vẫn đang cân nhắc các phương án khác như Alejandro Balde (Barcelona) và Lewis Hall (Newcastle United). Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng khổng lồ cho những tài năng trẻ này có thể là rào cản lớn. Trong bối cảnh đó, Henry với kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh và vị thế của một cầu thủ tự do trở thành mục tiêu vô cùng khả thi.

Cuộc cải tổ tại Old Trafford vẫn đang tiếp diễn. Dù Michael Carrick có được bổ nhiệm chính thức hay không, việc đưa về những nhân sự chất lượng như Rico Henry sẽ là nền tảng quan trọng để Manchester United lấy lại vị thế vốn có của mình tại đấu trường châu lục.