Man Utd nhắm sát thủ Nicolo Tresoldi: Chìa khóa mở đường cho Zirkzee sang Juventus Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Nicolo Tresoldi từ Club Brugge nhằm gia tăng hỏa lực, đồng thời tạo điều kiện cho Joshua Zirkzee chuyển đến Juventus.

Hàng công Manchester United đứng trước bước ngoặt lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo INEOS cùng HLV Michael Carrick đang tích cực tìm kiếm một trung phong cắm thuần túy nhằm chia lửa với Benjamin Sesko, và mục tiêu hàng đầu được đưa vào tầm ngắm là Nicolo Tresoldi – chân sút trẻ đầy triển vọng thuộc biên chế Club Brugge.

Bài toán trung phong tại Old Trafford và tương lai của Zirkzee

Ở thời điểm hiện tại, Benjamin Sesko là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong tại Man Utd. Dù HLV Michael Carrick vẫn còn hai phương án tấn công chất lượng khác là Matheus Cunha và Joshua Zirkzee, nhưng cả hai đều không phải mẫu tiền đạo cắm điển hình. Zirkzee thường có xu hướng di chuyển rộng và lùi sâu kết nối lối chơi, khiến khả năng gây áp lực trực tiếp lên khung thành đối phương của Quỷ đỏ đôi khi bị hạn chế.

Sau một mùa giải thi đấu với phong độ thất thường, Zirkzee nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn. Juventus từ lâu đã xem tuyển thủ Hà Lan là mục tiêu hàng đầu và đang kiên nhẫn chờ đợi động thái chính thức từ phía đội bóng nước Anh.

Nicolo Tresoldi rơi vào tầm ngắm MU. Ảnh: Getty Images.

Nicolo Tresoldi – Mảnh ghép chiến thuật cho Michael Carrick

Theo truyền thông Ý, Manchester United đã "đẩy mạnh việc theo dõi" Nicolo Tresoldi. Tuyển thủ U21 Đức được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng nhất châu Âu ở vị trí trung phong. Club Brugge hiện định giá chân sút này ở mức khoảng 50 triệu euro (tương đương 42,8 triệu bảng).

Sự khác biệt giữa Tresoldi và Zirkzee nằm ở tư duy chơi bóng và phạm vi hoạt động trên sân. Trong khi Zirkzee ưa thích lùi sâu kiến thiết, Tresoldi lại là một "số 9" đích thực. Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m85, tiền đạo của Club Brugge kết hợp hoàn hảo giữa khả năng di chuyển chiến thuật thông minh, chọn vị trí nhạy bén và bản năng dứt điểm tàn nhẫn trong vòng cấm.

Việc chiêu mộ Tresoldi không chỉ giúp giải quyết bài toán dứt điểm cho Man Utd mà còn là mắt xích quyết định cục diện chuyển nhượng. Sự xuất hiện của một trung phong cắm chất lượng như Tresoldi sẽ gia tăng tính cạnh tranh trên hàng công, tạo điều kiện thuận lợi để ban lãnh đạo Man Utd đưa ra quyết định bán Zirkzee cho Juventus. Động thái này phản ánh rõ định hướng của HLV Michael Carrick trong việc xây dựng một hàng công đa dạng và sắc bén hơn cho mùa giải mới.