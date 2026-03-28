Man Utd quyết chiêu mộ Elliot Anderson: Bài học từ sai lầm mang tên Declan Rice Tập đoàn INEOS xác định tiền vệ Elliot Anderson là mục tiêu hạt nhân để tái thiết tuyến giữa Manchester United, quyết tâm không để lặp lại kịch bản bỏ lỡ Declan Rice năm xưa.

Kế hoạch tái cấu trúc đội hình của Manchester United dưới triều đại INEOS đang dần lộ diện với sự ưu tiên đặc biệt dành cho Elliot Anderson. Tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest không chỉ là một mục tiêu tiềm năng mà còn được xem là chìa khóa để Quỷ đỏ sửa chữa những sai lầm trong công tác chuyển nhượng quá khứ.

Ưu tiên hàng đầu trong danh sách rút gọn

Hiện tại, bộ phận tuyển trạch của đội chủ sân Old Trafford đã khoanh vùng ba cái tên trọng điểm cho vị trí tiền vệ trung tâm bao gồm: Sandro Tonali, Elliot Anderson và Adam Wharton. Dù Tonali được đánh giá cao về kinh nghiệm và khả năng đóng góp tức thì, nhưng Anderson mới là mục tiêu chiến lược mà giới chủ INEOS khao khát nhất kể từ đầu mùa giải.

Elliot Anderson là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, tham vọng của Quỷ đỏ đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ người hàng xóm Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đang theo dõi sát sao tiền vệ 23 tuổi này như một phương án dự phòng và phát triển lâu dài, khiến thương vụ trở nên phức tạp và đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Kỳ vọng về một "Declan Rice đệ nhị" tại Old Trafford

Sự kiên định của Man Utd dành cho Anderson bắt nguồn từ niềm tin vào tiềm năng phát triển vượt bậc của cầu thủ này. Ban lãnh đạo đội bóng nhìn thấy ở tiền vệ của Nottingham Forest những phẩm chất tương đồng với Declan Rice thời điểm còn khoác áo West Ham.

Chia sẻ về tầm nhìn của tập đoàn INEOS, nhà báo Ben Jacobs phân tích: "Manchester United cảm thấy Anderson có thể đi theo con đường giống như Declan Rice. Trong giai đoạn cuối tại West Ham và đặc biệt là mùa giải đầu tiên tại Arsenal, Rice đã được khuyến khích dâng cao để ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn. Anderson hoàn toàn sở hữu bộ kỹ năng tương tự để trở thành một tiền vệ toàn diện".

Ban lãnh đạo Manchester United tin rằng Anderson có đủ phẩm chất để trở thành mẫu tiền vệ toàn diện như Declan Rice.

Trong quá khứ, Manchester United từng có cơ hội chiêu mộ Declan Rice nhưng đã bỏ lỡ, để tiền vệ này gia nhập Arsenal và trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Việc quyết tâm sở hữu Anderson cho thấy nỗ lực của Quỷ đỏ trong việc không để một tài năng nội địa (homegrown) xuất chúng khác rơi vào tay các đối thủ trực tiếp.

Giá trị chiến lược ngoài chuyên môn

Bên cạnh những con số thống kê ấn tượng trên sân cỏ, thương vụ Elliot Anderson còn mang lại nhiều giá trị chiến lược quan trọng. Đầu tiên, trạng thái cầu thủ "cây nhà lá vườn" (homegrown) sẽ giúp Manchester United dễ dàng đáp ứng các quy định đăng ký khắt khe của Ngoại hạng Anh và các giải đấu châu Âu.

Thứ hai, việc giành chiến thắng trước Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký của một cầu thủ được nhắm tới để thay thế Rodri sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ về sức hút và vị thế của Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng dưới thời chủ mới. Mặc dù mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ không hề nhỏ, nhưng Anderson được xem là "viên gạch" nền móng hoàn hảo để xây dựng một đế chế bền vững tại Old Trafford.