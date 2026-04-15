Man Utd quyết không lặp lại "sai lầm Solskjaer" với Michael Carrick sau trận thua Leeds Thất bại 1-2 ngay tại Old Trafford khiến tham vọng của Michael Carrick bị lung lay dữ dội, buộc ban lãnh đạo Man Utd phải đẩy nhanh quy trình tìm kiếm huấn luyện viên đẳng cấp.

Trận thua 1-2 trước Leeds United ngay trên sân nhà không chỉ là một cú sốc về mặt điểm số mà còn là đòn giáng mạnh vào tham vọng trở thành huấn luyện viên trưởng chính thức của Michael Carrick. Sau chuỗi thành tích ấn tượng ban đầu khi tiếp quản ghế nóng từ Ruben Amorim, niềm tin của giới thượng tầng dành cho Carrick đang suy giảm nghiêm trọng.

Trận thua Leeds bộc lộ những vấn đề của Michael Carrick và các cộng sự.

Bài học từ quá khứ và bóng ma Solskjaer

Sir Jim Ratcliffe cùng bộ sậu lãnh đạo gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang đứng trước áp lực khổng lồ. Họ kiên quyết không lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm Ed Woodward – người từng rơi vào "bẫy cảm xúc" khi bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm huấn luyện viên chính thức sau một khởi đầu rực rỡ trong vai trò tạm quyền.

Man Utd đã phải trả giá đắt cho những quyết định vội vàng trong quá khứ, từ việc gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag rồi sa thải chỉ sau chín trận, đến việc tiêu tốn gần 30 triệu bảng cho thương vụ Ruben Amorim. Do đó, sự thận trọng lúc này là điều bắt buộc để đảm bảo người kế nhiệm phải là một chiến lược gia có đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn.

Sự chững lại nguy hiểm về phong độ

Vấn đề cốt lõi khiến các quan chức cấp cao của Manchester United lo ngại không chỉ nằm ở kết quả, mà là sự thiếu cường độ và mục tiêu trong lối chơi. Đáng chú ý, trận thua Leeds diễn ra sau khi đội bóng đã có quãng nghỉ kéo dài tới 24 ngày để chuẩn bị, bao gồm cả một chuyến tập huấn hồi phục tại Dublin.

Thay vì một diện mạo thanh thoát, Man Utd lại trình diễn bộ mặt bạc nhược và bị chính cổ động viên nhà la ó khi hiệp một kết thúc. Việc đánh mất 8 điểm trong số 12 điểm tối đa ở bốn trận gần nhất là dấu hiệu của một sự chững lại nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tấm vé dự Champions League mùa sau.

Danh sách ứng viên nặng ký

Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hiện đã bắt đầu đẩy nhanh quy trình đánh giá ít nhất bảy ứng viên tiềm năng để dẫn dắt đội bóng từ mùa giải tới. Trong danh sách rút gọn có sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu như:

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) Julian Nagelsmann (Đội tuyển Đức)

(Đội tuyển Đức) Unai Emery (Aston Villa)

(Aston Villa) Oliver Glasner (Crystal Palace)

(Crystal Palace) Andoni Iraola (người sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa)

MU thua Leeds là cú sốc tinh thần nhưng đến ở thời điểm hợp lý.

Cơ hội cuối cho Michael Carrick

Dù Michael Carrick cố gắng bảo vệ các học trò và chỉ trích các quyết định của trọng tài, đặc biệt là tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez, nhưng ban lãnh đạo lại nhìn nhận vấn đề ở góc độ chuyên môn thuần túy. Họ cho rằng thất bại là hệ quả của một màn trình diễn dưới mức trung bình.

Cơ hội để Carrick cứu vãn vị trí vẫn còn nhưng đang hẹp dần. Ông không được phép lặp lại sai lầm trong sáu vòng đấu cuối cùng, đặc biệt là chuyến làm khách tại Chelsea và trận đại chiến với Liverpool vào ngày 3 tháng 5 tới. Nếu không thể bảo vệ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, viễn cảnh Carrick phải nhường chỗ cho một huấn luyện viên tầm cỡ thế giới là điều khó tránh khỏi.