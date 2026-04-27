Man Utd ra phán quyết về Rashford: Newcastle gặp khó, Barcelona đứng trước lựa chọn 30 triệu euro Manchester United kiên quyết chỉ bán đứt Marcus Rashford với giá 30 triệu euro, dập tắt hy vọng của Newcastle và đặt Barcelona vào thế phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến phức tạp xung quanh tương lai của Marcus Rashford. Trong khi Newcastle United công khai bày tỏ sự quan tâm, Manchester United dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS đã đưa ra một lập trường cứng rắn: Rashford không còn nằm trong kế hoạch và chỉ có thể ra đi thông qua một bản hợp đồng bán đứt.

Tương lai Rashford vẫn chưa rõ ràng.

Rào cản tài chính và vị thế của Newcastle

Dù phong độ có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, tiền đạo 28 tuổi vẫn là cái tên thu hút sự chú ý từ phía Newcastle United. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng vùng Tyneside đang va phải những thực tế phũ phàng. Theo dữ liệu từ Football Insider, mức lương khổng lồ của Rashford chính là hòn đá tảng ngăn cản một thỏa thuận tiềm năng.

Ngoài vấn đề tài chính, việc đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới đã làm xói mòn sức hút của họ. Đối với một cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp như Rashford, việc vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là một bước lùi khó chấp nhận. Nguồn tin nội bộ khẳng định chân sút người Anh không có ý định gia nhập sân St James' Park, thay vào đó anh đang hướng sự tập trung hoàn toàn về Tây Ban Nha.

Barcelona và bài toán 30 triệu euro

Tại Barcelona, nơi Rashford đang thi đấu dưới dạng cho mượn, anh đã để lại những dấu ấn đậm nét với 13 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Những con số này minh chứng cho sự hồi sinh của tiền đạo người Anh trong hệ thống chiến thuật của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, gã khổng lồ La Liga vẫn đang tỏ ra thận trọng trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng).

Để đối phó với khó khăn tài chính, ban lãnh đạo Barcelona đã đề xuất các phương án linh hoạt như trả góp hoặc gia hạn hợp đồng mượn thêm một mùa giải. Thế nhưng, câu trả lời từ Old Trafford là một cái lắc đầu dứt khoát. Manchester United khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức thương lượng nào khác ngoài một bản hợp đồng bán đứt để thu về lợi nhuận ngay lập tức.

Tầm nhìn của INEOS tại Manchester United

Quyết định của Quỷ đỏ cho thấy sự thay đổi quyết liệt trong chính sách chuyển nhượng dưới triều đại mới. Thay vì giữ lại những ngôi sao không còn phù hợp hoặc tiếp tục các thỏa thuận cho mượn không mang lại giá trị kinh tế dài hạn, Manchester United chọn cách dứt khoát để thu về ngân sách tái thiết đội hình. Việc bán đứt Rashford, một cầu thủ trưởng thành từ học viện, sẽ giúp câu lạc bộ ghi nhận lợi nhuận thuần túy trên sổ sách kế toán.

Về phần Rashford, Barcelona vẫn là đội bóng trong mơ của anh. Tiền đạo này đang nỗ lực tối đa trong giai đoạn cuối mùa giải để gây ấn tượng với ban lãnh đạo Blaugrana, hy vọng họ sẽ chi ra số tiền 30 triệu euro để giữ chân anh ở lại Camp Nou. Manchester United sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, bởi đây là quân bài quan trọng trong kế hoạch thanh lọc lực lượng vào mùa hè tới.