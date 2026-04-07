Man Utd rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với Mason Mount Dù huyền thoại Paul Scholes hối thúc Manchester United thanh lý Mason Mount, nhưng rào cản về mức lương và phong độ chạm đáy đang khiến thương vụ này rơi vào bế tắc.

Huyền thoại Paul Scholes vừa đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Manchester United nên thanh lý Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng tới để dọn chỗ cho những thay đổi mới. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên sâu, đội chủ sân Old Trafford đang đối mặt với một bài toán kinh tế và nhân sự không lời giải mang tên tiền vệ người Anh.

Mason Mount không có nhiều đóng góp cho Man Utd mùa này.

Nghịch lý của một 'cầu thủ tuyệt vời'

Trong một tuyên bố hiếm hoi nhận được sự đồng thuận từ người hâm mỗ, Paul Scholes khẳng định Mason Mount là một tài năng lớn nhưng không còn chỗ đứng trong đội hình hiện tại. Sự xuất hiện của anh tại Manchester đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn về tính hiệu quả trong công tác nhân sự.

Mason Mount vẫn là một cầu thủ chất lượng.

Kể từ khi Michael Carrick nắm quyền chỉ đạo, thời lượng ra sân của Mount chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút. Hệ thống chiến thuật trải qua nhiều biến động khiến cựu sao Chelsea hoàn toàn không tìm thấy một vị trí thi đấu rõ ràng, dù là trong vai trò hộ công hay các phương án dạt cánh.

Cái bóng quá lớn của Bruno Fernandes

Lý do cốt yếu khiến Mount thất sủng nằm ở sự hiện diện của Bruno Fernandes. Scholes phân tích thẳng thắn trên sóng podcast: "Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ được thi đấu trước Bruno Fernandes". Đội trưởng người Bồ Đào Nha hiện là hạt nhân không thể thay thế, khiến mọi nỗ lực cạnh tranh của Mount ở vị trí số 10 trở nên vô vọng.

Bruno Fernandes đang là cái tên khó thay thế tại Man Utd.

Bên cạnh đó, tiền sử chấn thương dày đặc đã biến Mount từ một phương án xoay tua đầy hứa hẹn thành một gánh nặng về mặt đăng ký thi đấu. Việc không thể ra sân thường xuyên không chỉ khiến giá trị của anh sụt giảm mà còn khoét sâu thêm sự thất vọng từ ban lãnh đạo.

Những chấn thương khiến khả năng đóng góp của Mason Mount trở nên hạn chế.

Rào cản tài chính và thực tế nghiệt ngã

Dù muốn hiện thực hóa lời khuyên của Scholes, Manchester United lại đang ở thế yếu trên bàn đàm phán. Giá trị thị trường của Mount đã chạm đáy sau những mùa giải liên tiếp mờ nhạt. Hơn nữa, mức lương khổng lồ mà anh đang nhận là rào cản khiến gần như không đội bóng nào sẵn sàng đánh cược.

Việc thanh lý Mason Mount không dễ dàng.

Một bản hợp đồng cho mượn có lẽ là lối thoát duy nhất, nhưng điều này đồng nghĩa với việc Man Utd vẫn phải gánh một phần lương mà không thu lại giá trị chiến lược. Trong bối cảnh phải chinh chiến trên nhiều mặt trận vào mùa tới, việc giữ Mount lại như một phương án dự phòng cuối cùng, chờ đợi hợp đồng đáo hạn, có thể là kịch bản thực tế nhất mà câu lạc bộ phải chấp nhận.