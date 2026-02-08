Man Utd rộng cửa vào Top 4 Premier League nhờ lịch thi đấu thuận lợi dưới thời Michael Carrick Chiến thắng 2-0 trước Tottenham củng cố vị trí của Man Utd. Trong khi các đối thủ Liverpool và Chelsea gặp khó, Quỷ đỏ đứng trước cơ hội bứt phá trong 5 vòng tới.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham Hotspur tại Old Trafford không chỉ giúp Manchester United xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự hồi sinh. Dưới bàn tay nhào nặn của tân HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: áp đảo, trực diện và đầy hiệu quả.

Man Utd đang vững vàng ở top 4 Ngoại hạng Anh nhờ phong độ ấn tượng.

Dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick tại Nhà hát của những giấc mơ

Tại vòng đấu vừa qua, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes là những người trực tiếp lập công để giữ lời hứa về 3 điểm cho người hâm mộ. Tuy nhiên, tỉ số 2-0 vẫn chưa phản ánh hết sự áp đảo của đội chủ nhà. Thực tế, hệ thống của Michael Carrick đã vận hành trơn tru đến mức Man Utd có thể sở hữu một chiến thắng đậm đà hơn nếu công nghệ VAR không từ chối các bàn thắng của Amad Diallo và Matheus Cunha do lỗi việt vị.

Sự kiểm soát này giúp Man Utd nắm lợi thế lớn khi mùa giải Premier League chỉ còn 13 vòng đấu. Mục tiêu tối thượng của đội bóng hiện tại là tấm vé dự UEFA Champions League. Theo hệ số UEFA hiện hành, việc cán đích trong Top 4 là mục tiêu chắc chắn, nhưng vị trí thứ 5 cũng nhiều khả năng mang lại suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Lịch thi đấu 5 trận tới: Thời cơ vàng để bứt phá

Trong khi các đối thủ trực tiếp bắt đầu rơi vào giai đoạn căng thẳng, lịch thi đấu của Man Utd trong 5 vòng kế tiếp được đánh giá là khá nhẹ nhàng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Carrick tích lũy điểm số tối đa.

Quỷ đỏ đứng trước thời cơ để bứt phá trong cuộc đua giành vé Champions League.

Chuỗi trận này bắt đầu bằng chuyến làm khách đến sân của West Ham vào ngày 11/2. Sau quãng nghỉ hai tuần, Quỷ đỏ sẽ lần lượt chạm trán Everton (sân khách) vào ngày 24/2 và Crystal Palace (sân nhà) vào ngày 1/3. Thử thách thực sự chỉ đến ở hai vòng đấu sau đó khi họ phải hành quân đến sân của Newcastle United (5/3) trước khi bước vào trận đại chiến quyết định với đối thủ trực tiếp Aston Villa tại Old Trafford vào ngày 15/3.

Nếu giải quyết tốt các đối thủ chiếu dưới, trận gặp Aston Villa có thể trở thành đòn quyết định giúp Man Utd cắt đuôi các nhóm bám đuổi trong cuộc đua giành suất dự Cúp C1.

Thử thách cực đại cho Liverpool và Chelsea

Trái ngược với lộ trình trải hoa hồng của Quỷ đỏ, Liverpool đang phải đối mặt với một lịch thi đấu "Tourmalet". The Kop sẽ phải đụng độ nhà đương kim vô địch Manchester City, cùng với đó là những chuyến làm khách đầy rủi ro tới sân của Sunderland và Nottingham Forest.

Liverpool có lịch thi đấu không dễ dàng trong những trận tới.

Chelsea cũng không khá khẩm hơn khi phải bước vào trận derby London rực lửa với Arsenal tại Emirates và làm khách của Aston Villa. Ngay cả những đội bóng đang nỗ lực bám đuổi như Brentford hay Sunderland cũng gặp khó khi lần lượt phải đối đầu với những "ông lớn" như Arsenal và Liverpool.

Nhìn vào tương quan lực lượng và lịch thi đấu, Manchester United đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay. Sự ổn định dưới thời Michael Carrick cùng sự hụt hơi của các đối thủ cạnh tranh đang tạo ra tiền đề hoàn hảo để Quỷ đỏ sớm hoàn thành mục tiêu trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục.