Man Utd rút lui phút chót thương vụ Ederson, Atalanta lập tức trói chân trụ cột Sau một tháng đàm phán căng thẳng, thương vụ tiền vệ Ederson chuyển đến Old Trafford đã đổ bể do vấn đề y tế. Atalanta hiện đang xúc tiến gia hạn hợp đồng 5 năm để giữ chân ngôi sao Brazil.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi thương vụ Ederson gia nhập Manchester United chính thức đổ vỡ. Từng được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ", tiền vệ người Brazil giờ đây đang đứng trước viễn cảnh tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của Atalanta tại Serie A.

MU được cho đã bỏ qua Ederson. Ảnh: Getty.

Nút thắt từ buổi kiểm tra y tế

Sau hơn một tháng đàm phán tiêu tốn nhiều tâm sức, thỏa thuận giữa đội bóng vùng Bergamo và đại diện nước Anh đã không thể đi đến hồi kết. Theo các nguồn tin từ Italia, nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong buổi kiểm tra y tế. Việc Manchester United quyết định rút lui ở phút chót không chỉ khiến cầu thủ 25 tuổi lỡ cơ hội cập bến Premier League mà còn buộc Atalanta phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch nhân sự.

Tờ L’Eco Di Bergamo cho biết, ban lãnh đạo "La Dea" đang trải qua một giai đoạn xáo trộn về mặt chiến lược. Việc hụt thu một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ từ Ederson được xem là đòn giáng mạnh vào ngân sách mua sắm đã vạch ra trước đó. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ chuyên môn, HLV Gian Piero Gasperini có lẽ là người nhẹ nhõm nhất khi vẫn giữ được quân bài quan trọng nhất ở khu trung tuyến cho chiến dịch Champions League sắp tới.

Chiến lược bảo vệ giá trị của Atalanta

Không để tình trạng bất ổn kéo dài, Atalanta đã nhanh chóng chuyển sang phương án bảo vệ tài sản của mình. Hiện tại, đội bóng Serie A đã bắt đầu các cuộc thảo luận với người đại diện của Ederson về một bản giao kèo mới. Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2027, nhưng Atalanta muốn đảm bảo tương lai của trụ cột này bằng một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Động thái này mang tính chiến lược cao trên bàn đàm phán:

Ổn định đội hình: Giúp Ederson tập trung hoàn toàn cho chuyên môn sau khi thương vụ đình đám không thành hiện thực.

Giúp Ederson tập trung hoàn toàn cho chuyên môn sau khi thương vụ đình đám không thành hiện thực. Thế chủ động tài chính: Một bản hợp đồng dài hạn giúp CLB giữ giá trị thị trường của cầu thủ ở mức cao nhất, tránh rủi ro bị ép giá trong tương lai.

Một bản hợp đồng dài hạn giúp CLB giữ giá trị thị trường của cầu thủ ở mức cao nhất, tránh rủi ro bị ép giá trong tương lai. Cân bằng nhân sự: Với việc Ederson ở lại, Atalanta không còn áp lực phải tìm người thay thế đẳng cấp tương đương, thay vào đó có thể cân nhắc bán đi những cái tên khác để cân đối ngân sách.

Mặc dù Newcastle United vẫn đang theo sát diễn biến tại sân Gewiss Stadium, nhưng với sự quyết liệt từ phía Atalanta, khả năng tiền vệ người Brazil tiếp tục gắn bó với màu áo xanh-đen đang cao hơn bao giờ hết. Đây có thể xem là một bước lùi về tham vọng cá nhân của Ederson trong mùa hè này, nhưng lại là một thắng lợi quan trọng cho tham vọng duy trì vị thế của Atalanta tại đấu trường châu lục.