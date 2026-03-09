Man Utd săn đón Hayden Hackney: Người kế thừa Bruno Fernandes hay canh bạc rủi ro? MU nhắm Hayden Hackney của Middlesbrough làm người kế thừa Bruno Fernandes. Dù tỏa sáng tại Championship, tiền vệ 23 tuổi vẫn gây tranh luận về khả năng thích nghi.

Manchester United đang gia nhập cuộc đua khốc liệt cùng hàng loạt đội bóng tại Ngoại hạng Anh như Tottenham, Everton và Fulham để giành chữ ký của Hayden Hackney. Tiền vệ 23 tuổi này hiện được xem là "viên ngọc quý" của Championship sau những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Middlesbrough.

Hackney là một trong những tiền vệ đang được Man Utd đặc biệt quan tâm.

Ngôi sao sáng nhất giải hạng Nhất Anh

Khả năng của Hackney đã được minh chứng rõ nét xuyên suốt mùa giải năm nay. Theo dữ liệu từ chuyên trang SciSports, anh được đánh giá là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải đấu hiện tại. Dù thống kê 4 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân chưa quá bùng nổ, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này vào lối chơi chung lại vô cùng to lớn.

Được xếp vào nhóm tiền vệ con thoi (box-to-box), Hackney hội tụ đủ những tố chất của một người kiến thiết lùi sâu lẫn chuyên gia thu hồi bóng. Cụ thể, tiền vệ này sở hữu tốc độ ấn tượng, thể lực sung mãn và khả năng cầm bóng tịnh tiến xuất sắc. Thống kê chuyên sâu chỉ ra Hackney lọt vào nhóm dẫn đầu ở 5 trên 6 kỹ năng tấn công cốt lõi tại Championship, bao gồm: chuyền bóng, tạt bóng, rê dắt, dứt điểm và chọn vị trí.

Sự tương đồng với Bruno Fernandes

Lối chơi mang đậm tính đột phá của Hackney được giới chuyên môn nhận định có nhiều nét tương đồng với thủ quân Bruno Fernandes. Đây chính là lý do Manchester United khao khát sở hữu tiền vệ này, xem anh là phương án kế thừa lâu dài cho ngôi sao người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford.

Hackney được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy nhiên, phong cách của Hackney vẫn còn những điểm trừ nhất định. Khả năng giữ bóng và các chỉ số phòng ngự của anh hiện chưa được đánh giá cao. Điều này phần nào dễ hiểu khi nhiệm vụ chính của anh tại Middlesbrough là điều tiết và kéo bóng lên phía trên để tạo đột biến.

Canh bạc mạo hiểm của Quỷ đỏ?

Dù thống trị giải hạng dưới, việc Hackney có thể tỏa sáng tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Ở tuổi 24 và hiếm khi chạm trán các đối thủ đẳng cấp cao, tiềm năng thực sự của anh vẫn khiến các chuyên gia phân tích dữ liệu hoài nghi.

Hệ thống SciSports chấm điểm năng lực hiện tại của Hackney ở mức 76.7, một con số khá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân Ngoại hạng Anh. Để dễ hình dung, Mason Mount – người có điểm số thấp nhất trong dàn tiền vệ trung tâm của Manchester United – cũng đã đạt mốc 93.3. Giới hạn phát triển tối đa của Hackney được dự đoán dừng lại ở mức 92.7, cho thấy anh không phải là một phương án an toàn tuyệt đối.

Tương lai và mức giá chuyển nhượng

Với mức định giá 22.3 triệu euro, Middlesbrough chắc chắn sẽ đòi hỏi một con số khổng lồ để nhả người nếu họ không thể giành vé thăng hạng. Đáng chú ý, công cụ phân tích sự nghiệp của SciSports lại nhận định Leeds United mới là bến đỗ lý tưởng nhất cho sự nghiệp của Hackney với 84 điểm tương thích.

Tại Manchester United, cơ hội phát triển của anh bị đánh giá là khá hạn chế do sự chênh lệch về phong cách thi đấu lẫn sơ đồ chiến thuật hiện tại. Tuy nhiên, nếu Michael Carrick – người từng có thời gian làm việc và rất am hiểu Hackney tại Middlesbrough – được bổ nhiệm vào ban huấn luyện Quỷ đỏ, mọi dự đoán đều có thể thay đổi.