Man Utd sẵn sàng chi 16 triệu euro giải phóng hợp đồng Jorge Salinas trước mặt Barca Kế hoạch củng cố hành lang trái của Man Utd xoay trục sang Jorge Salinas sau khi thương vụ Lewis Hall gặp bế tắc, tạo lợi thế lớn trước Barcelona.

Trong bối cảnh thương vụ chiêu mộ Lewis Hall từ Newcastle United đối mặt nguy cơ bế tắc, Manchester United đã nhanh chóng kích hoạt phương án dự phòng mang tên Jorge Salinas. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi trọn vẹn 16 triệu euro để giải phóng hợp đồng của tài năng trẻ 19 tuổi thuộc biên chế Racing Santander, qua đó vượt mặt Barcelona trên thị trường chuyển nhượng.

Bế tắc mang tên Lewis Hall và sự trỗi dậy của tài năng U19 Tây Ban Nha

Nâng cấp hành lang cánh trái là mục tiêu hàng đầu được ban lãnh đạo Manchester United ưu tiên giải quyết ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Dù Luke Shaw vẫn duy trì đẳng cấp mỗi khi ra sân, tiền sử chấn thương dày đặc của hậu vệ người Anh khiến HLV Michael Carrick không thể mạo hiểm đặt trọn niềm tin cho một mùa giải kéo dài.

Ban đầu, Lewis Hall của Newcastle United là mục tiêu số một. Hậu vệ 21 tuổi này cũng bày tỏ nguyện vọng gia nhập Quỷ đỏ. Tuy nhiên, tình thế tại St James' Park đang diễn biến vô cùng phức tạp. Sau khi lần lượt chia tay Sandro Tonali, Anthony Gordon và sắp tới là Bruno Guimaraes (chuyển sang Arsenal), Newcastle kiên quyết đóng cửa chuyển nhượng nhằm giữ chân các trụ cột còn lại.

Không dễ để MU chiêu mộ Hall trong hè này. Ảnh: Getty.

Trước viễn cảnh đổ bể thương vụ Hall, bộ phận tuyển trạch Manchester United đã chuyển hướng sang Jorge Salinas. Cầu thủ 19 tuổi vừa trải qua kỳ Giải vô địch U19 châu Âu rực rỡ tại Xứ Wales vào tháng 7 vừa qua, nơi anh đóng vai trò trụ cột giúp U19 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đánh giá từ ban huấn luyện Quỷ đỏ cho thấy Salinas hoàn toàn đủ sức thi đấu ngay cho đội một và tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng ở vị trí hậu vệ trái.

Đòn bẩy tài chính đánh bại Barcelona

Thách thức lớn nhất với Manchester United trong thương vụ này không đến từ chuyên môn mà là sự cạnh tranh khốc liệt từ Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia đã chủ động tiếp cận đại diện của Salinas từ sớm. Bản thân hậu vệ trẻ này cũng ưu tiên viễn cảnh thi đấu tại sân Camp Nou sau khi hội quân lại cùng Racing Santander.

Salinas là phương án dự phòng hợp lý cho Carrick. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, rào cản tài chính đang khiến Barcelona hụt hơi. Đại diện La Liga chỉ đưa ra lời đề nghị tối đa 8 triệu euro, bao gồm 6 triệu euro trả trước, 2 triệu euro phụ phí và đề xuất gán thêm cầu thủ để giảm bớt tiền mặt. Ngược lại, Manchester United tỏ ra vô cùng quyết đoán: sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán đúng 16 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Salinas.

Mảnh ghép chiến thuật trong kế hoạch của Michael Carrick

Việc mua sắm ở vị trí hậu vệ trái là động thái độc lập, không phụ thuộc vào tình hình thanh lý các nhân sự như Marcus Rashford hay Joshua Zirkzee. Trước đó, Quỷ đỏ đã hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng cho tuyến giữa là Andrey Santos và Youri Tielemans.

Sự xuất hiện của Jorge Salinas không chỉ giải quyết bài toán nhân sự tức thì cho HLV Michael Carrick, mà còn mang lại giá trị đầu tư dài hạn. Quyết định kích hoạt thương vụ này sẽ được Manchester United đưa ra ngay khi Newcastle chính thức phát đi tín hiệu không nhượng lại Lewis Hall.