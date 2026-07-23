Man Utd tái thiết tuyến giữa dưới thời Michael Carrick với tham vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch mua sắm với mục tiêu trọng tâm là tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid.

Manchester United đang trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè với định hướng chiến lược rõ ràng dưới thời tân HLV trưởng Michael Carrick. Không còn những thương vụ mua sắm thiếu tính toán, Quỷ đỏ tập trung nâng cấp tuyến giữa bằng việc nhắm đến tiền vệ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid, đồng thời kết hợp chính sách trẻ hóa đội hình toàn diện.

Michael Carrick cần thêm những bản hợp đồng chất lượng nơi tuyến giữa MU. (Ảnh: Getty Images)

Chiến lược tái thiết cấu trúc đội hình dưới thời Michael Carrick

Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United đã bổ sung 4 tân binh gồm Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và Tynan Thompson. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng cùng tập đoàn INEOS xác định kế hoạch nâng cấp đội hình vẫn đang được tiếp tục. Đội chủ sân Old Trafford hướng tới việc bổ sung thêm 4 vị trí then chốt: một tiền vệ trung tâm, một cầu thủ chạy cánh trái, một tiền đạo cắm và một hậu vệ trái.

Đáng chú ý, trong kế hoạch thâu tóm các tài năng trẻ triển vọng, Manchester United đang tiến rất gần đến thỏa thuận với thần đồng 16 tuổi David Eze từ học viện Manchester City. Cầu thủ sinh ra tại Dublin sở hữu hộ chiếu châu Âu, tạo ra lợi thế lớn trên thị trường chuyển nhượng. Dù vậy, tầm nhìn phát triển từ HLV Michael Carrick đã thuyết phục Eze đồng ý ký hợp đồng tiền chuyên nghiệp để gắn bó lâu dài với màu áo đỏ khi đủ 17 tuổi.

Aurelien Tchouameni và lời giải cho vị trí mỏ neo tuyến giữa

MU chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Tchouameni. (Ảnh: Getty Images)

Song song với kế hoạch đào tạo trẻ, ưu tiên cấp thiết của Manchester United vẫn là tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới ở khu trung tuyến. Aurelien Tchouameni của Real Madrid được đánh giá là mục tiêu hàng đầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn lẫn độ tuổi phát triển.

Bất chấp thông tin tiền vệ 26 tuổi người Pháp chuẩn bị gia hạn tại sân Bernabeu, đại diện nước Anh vẫn chủ động gửi lời đề nghị do chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Cơ hội của Quỷ đỏ xuất phát từ những biến động nhân sự tại Real Madrid. Sau khi tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, xuất hiện nhiều thông tin cho thấy Real Madrid đang cân nhắc kế hoạch chiêu mộ Rodri. Nếu kịch bản này xảy ra, vị trí của Tchouameni sẽ bị ảnh hưởng đáng kể dù HLV Jose Mourinho từng đánh giá cao vai trò của anh.

Phân tích về động thái này, nhà báo Samuel Luckhurst nhận định Manchester United hoàn toàn có cơ sở để kiên trì theo đuổi. Ngôi sao người Pháp thuộc nhóm tuổi ưu tiên từ 22 đến 26 của Quỷ đỏ, sở hữu bộ kỹ năng của một số 6 thuần túy và còn hợp đồng với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đến năm 2028. Mức phí chuyển nhượng của anh cũng được đánh giá là hợp lý hơn so với các phương án mua sắm trong nội bộ giải Ngoại hạng Anh.

Việc quyết tâm chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng như Tchouameni cho thấy Manchester United dưới sự quản lý của INEOS đã xác định đúng điểm yếu cốt lõi. Sự xuất hiện của một "mỏ neo" đẳng cấp sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp đội chủ sân Old Trafford nâng cao năng lực cạnh tranh trong mùa giải tới.