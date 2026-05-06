Man Utd tham vọng chiêu mộ Tchouameni: Hai rào cản từ Real Madrid và mức lương khổng lồ Tân HLV Michael Carrick xác định Aurelien Tchouameni là hạt nhân để tái thiết tuyến giữa Man Utd, song thương vụ đang vấp phải sự phản kháng từ Real Madrid và áp lực tài chính lớn.

Kỷ nguyên Michael Carrick và bài toán tái thiết tuyến giữa

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brighton & Hove Albion tại sân Amex không chỉ là lời chào sân ấn tượng của Michael Carrick trong vai trò huấn luyện viên trưởng chính thức, mà còn mở ra một chương mới đầy kỳ vọng tại Old Trafford. Bản hợp đồng hai năm vừa ký kết mang lại sự ổn định cần thiết, nhưng đằng sau sự phấn khích là một thực tế khổng lồ: hàng tiền vệ của Manchester United đang cần một cuộc đại tu toàn diện để tìm lại vị thế.

Sự ra đi của Casemiro đã để lại một khoảng trống mênh mông về cả kinh nghiệm lẫn khả năng đánh chặn đẳng cấp. Trong khi đó, tương lai bất định của Manuel Ugarte khiến Carrick phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên. Ban lãnh đạo Man Utd dự kiến sẽ mang về tối đa ba tân binh cho khu trung tuyến, trong đó một "hạt nhân" đẳng cấp thế giới để định hình lối chơi là yêu cầu bắt buộc.

Tchouameni được xem là mục tiêu trong mơ của Man Utd.

Aurelien Tchouameni: Mục tiêu trong mơ từ Real Madrid

Cái tên Aurelien Tchouameni nhanh chóng trở thành tâm điểm trong kế hoạch của Carrick. Đội chủ sân Old Trafford đang theo sát những biến động tại Real Madrid, đặc biệt là sau vụ ẩu đả nội bộ giữa tiền vệ người Pháp và Federico Valverde. Những rạn nứt trong phòng thay đồ tại thủ đô Tây Ban Nha được xem là cơ hội vàng để "Quỷ đỏ" chèo kéo ngôi sao sinh năm 2000 về Ngoại hạng Anh.

Với lối chơi thông minh, khả năng luân chuyển bóng xuất sắc và tư duy phòng ngự hiện đại, Tchouameni được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế Casemiro. Tuy nhiên, hành trình đưa cầu thủ này cập bến nước Anh đang vấp phải những thách thức cực đại có thể làm chệch hướng mọi nỗ lực đàm phán.

Man Utd muốn tận dụng những bất ổn ở Real Madrid để chiêu mộ Tchouameni.

Hai rào cản ngăn bước thương vụ bom tấn

Thách thức đầu tiên đến từ thái độ của Real Madrid. Bất chấp những lùm xùm nội bộ, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thể hiện lập trường cứng rắn. Hiện tại, Real Madrid hoàn toàn không có kế hoạch chia tay Tchouameni. Trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị đón một vị thuyền trưởng mới, Los Blancos không muốn làm xáo trộn bộ khung nhân sự nòng cốt đã giúp họ thống trị châu Âu.

Rào cản thứ hai, và cũng là áp lực lớn nhất, chính là bài toán tài chính. Tchouameni hiện nhận mức lương hơn 200.000 bảng mỗi tuần tại sân Bernabeu. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ rằng yêu cầu về thu nhập để thuyết phục tiền vệ này chuyển tới Man Utd đang ở mức "ngất ngưởng". Việc đáp ứng con số này có thể gây rủi ro lớn cho cấu trúc quỹ lương mà đội bóng đang nỗ lực tối ưu hóa dưới thời chủ sở hữu mới.

Tham vọng sở hữu chữ ký của Tchouameni cho thấy quyết tâm của Michael Carrick trong việc xây dựng lại hàng tiền vệ. Dẫu vậy, để biến giấc mơ thành hiện thực, Man Utd sẽ cần một chiến lược đàm phán cực kỳ khôn ngoan để vượt qua rào cản từ Real Madrid và giải quyết êm đẹp bài toán lương bổng đầy phức tạp.