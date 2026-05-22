Man Utd tham vọng kích nổ bom tấn Ederson và Tonali, Chelsea quyết đấu Arsenal vì Kroupi Manchester United tự tin sở hữu bộ đôi tiền vệ đẳng cấp để tái thiết tuyến giữa, trong khi Chelsea gia nhập cuộc đua giành ngọc quý Eli Junior Kroupi của Bournemouth.

Kỳ chuyển nhượng hè đang nóng lên với những nước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về Manchester United với kế hoạch cải tổ toàn diện hàng tiền vệ, trong khi cuộc đối đầu giữa Chelsea và Arsenal trên thị trường chuyển nhượng tài năng trẻ đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Man Utd và tham vọng tái thiết trục xương sống

Manchester United đang thể hiện sự tự tin cao độ trong việc hoàn tất thương vụ kép mang tên Ederson và Sandro Tonali. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ xác định đây là hai mảnh ghép quan trọng để nâng cấp đáng kể sức mạnh cơ bắp và khả năng điều tiết lối chơi cho khu trung tuyến mùa tới. Theo Sky Sports Italy, đội chủ sân Old Trafford tin rằng sự hiện diện của bộ đôi này sẽ mang lại sự cân bằng cần thiết cho hệ thống của huấn luyện viên.

Sandro Tonali là một trong những mục tiêu của Manchester United.

Bên cạnh tuyến giữa, hàng phòng ngự cũng là ưu tiên hàng đầu. Lewis Hall của Newcastle đã lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch Manchester United. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Bayern Munich và Liverpool, những đội bóng cũng đang theo dõi sát sao tình hình của hậu vệ này tại Newcastle.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ

Tại Bournemouth, tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi đang trở thành món hàng hot trên thị trường. Chelsea đã chính thức nhảy vào cuộc đua cùng Arsenal để giành lấy chữ ký của chân sút người Pháp. Kroupi hiện được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhờ bộ kỹ năng săn bàn đa dạng.

Eli Junior Kroupi được Chelsea và Arsenal quan tâm.

Dù nhận được sự quan tâm lớn, phía Bournemouth vẫn giữ lập trường kiên định khi khẳng định cầu thủ này không phải để bán ở thời điểm hiện tại. Trong một diễn biến khác, Everton đang chiếm ưu thế vượt trội so với các đối thủ trong việc chiêu mộ Liam Delap từ Chelsea. Tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán dứt điểm của đội bóng vùng Merseyside.

Những biến động đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại London, tương lai của Marc Cucurella tại Stamford Bridge dường như đã được định đoạt. Tân huấn luyện viên Xabi Alonso được cho là đã ngăn cản mọi nỗ lực tiếp cận từ Atletico Madrid, khẳng định hậu vệ người Tây Ban Nha là nhân tố then chốt trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng ngự mới của ông tại Chelsea.

Trong khi đó, Arsenal và Juventus đang đặt Tijjani Reijnders của Manchester City vào tầm ngắm. Tuyển thủ Hà Lan đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức dưới thời Pep Guardiola và có thể tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo thời gian thi đấu. Ngoài ra, Inter Milan cũng đang cân nhắc chiêu mộ thủ môn Kepa Arrizabalaga từ Arsenal để tăng cường kinh nghiệm cho vị trí gác đền.

Cầu thủ Câu lạc bộ hiện tại Đội bóng quan tâm Ederson & Tonali Atalanta / Newcastle Manchester United Eli Junior Kroupi Bournemouth Chelsea, Arsenal Lewis Hall Newcastle Man Utd, Bayern, Liverpool Liam Delap Chelsea Everton Kepa Arrizabalaga Arsenal Inter Milan

Ở khu vực phía Bắc, Newcastle cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho Anthony Gordon. Nếu tiền đạo 25 tuổi này rời sân St James' Park trước những lời đề nghị hấp dẫn, Chích chòe sẽ lập tức chuyển hướng sang Matias Fernandez-Pardo, ngôi sao chạy cánh đầy tốc độ của Porto.