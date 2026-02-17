Man Utd thận trọng với Michael Carrick: Bài học từ quá khứ và chiến lược của INEOS Dù sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, Michael Carrick vẫn phải đối mặt với quy trình tuyển dụng khắt khe từ Sir Jim Ratcliffe nhằm tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Manchester United đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ đầu mùa giải dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, đằng sau sự phấn khích tại Old Trafford là một chiến lược lạnh lùng và đầy lý trí từ bộ sậu lãnh đạo INEOS. Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự kiên quyết không để cảm xúc chi phối, nhằm tránh lặp lại "vết xe đổ" lịch sử mang tên Ole Gunnar Solskjaer.

Carrick chưa chắc trở thành HLV chính thức của Man Utd.

Hiệu ứng Carrick và sự hồi sinh tại Old Trafford

Kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải sau 14 tháng cầm quân đầy biến động, Michael Carrick đã mang đến một luồng gió mới cho đội bóng. Dưới sự chỉ đạo của cựu tiền vệ 44 tuổi, Man Utd đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Thành tích này không chỉ giúp đội bóng thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 12 điểm mà còn nhen nhóm hy vọng trở lại top 4 Champions League.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở phong thái thi đấu. Những ngôi sao từng thi đấu dưới sức như Benjamin Sesko bỗng chốc tìm lại cảm hứng, giúp bầu không khí u ám tại trung tâm huấn luyện Carrington hoàn toàn tan biến. Carrick, với sự điềm tĩnh vốn có, dường như đã tìm ra công thức để giải phóng áp lực cho các cầu thủ.

Bóng ma quá khứ và sự thận trọng của INEOS

Mặc dù người hâm mộ đang bắt đầu mơ về một kịch bản lãng mạn khi huyền thoại CLB nắm quyền dài hạn, giới thượng tầng tại Manchester United lại giữ cái đầu rất lạnh. Họ chưa quên bài học xương máu từ mùa giải 2018/19. Khi đó, Ole Gunnar Solskjaer trong vai trò tạm quyền đã giúp đội bóng thắng như chẻ tre (chỉ thua 1 trong 13 trận đầu), khiến ban lãnh đạo vội vã trao bản hợp đồng chính thức 3 năm. Hệ quả sau đó là một chu kỳ trồi sụt và thiếu định hướng kéo dài.

Lần này, dưới sự điều hành của bộ máy chuyên nghiệp gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell, Man Utd khẳng định sẽ không có bất kỳ quyết định cảm tính nào. Một quy trình tuyển dụng toàn diện, bài bản và tốn thời gian sẽ được kích hoạt, bất chấp kết quả trên sân cỏ của Carrick có ấn tượng đến đâu.

Wilcox có ảnh hưởng đến việc Sir Jim bổ nhiệm ai làm HLV chính thức của Man Utd.

Quy trình tuyển dụng khắt khe cho mùa hè 2026

Michael Carrick chắc chắn có tên trong danh sách ứng viên, đặc biệt khi ông đang kết hợp ăn ý với trợ lý Steve Holland. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với những bộ óc chiến thuật hàng đầu châu Âu vào mùa hè 2026. Thị trường HLV thời điểm đó dự báo sẽ cực kỳ sôi động với nhiều tên tuổi lớn tự do hoặc sắp hết hạn hợp đồng.

Bên cạnh đó, danh sách mục tiêu của Man Utd có thể bao gồm những chiến lược gia đang gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh như Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace) hay Marco Silva (Fulham). Thậm chí, các HLV đội tuyển quốc gia sau kỳ World Cup 2026 cũng có thể lọt vào tầm ngắm của bộ phận tuyển dụng do Christopher Vivell dẫn dắt.

Thách thức tái thiết và cấu trúc quyền lực mới

Bất kể ai trở thành HLV trưởng chính thức, họ sẽ phải đối mặt với một mùa hè đầy biến động về nhân sự. Tiền vệ Casemiro đã xác nhận sẽ ra đi, để lại một khoảng trống lớn nơi tuyến giữa. Trong khi đó, tương lai của trung vệ Harry Maguire vẫn đang bị bỏ ngỏ khi hợp đồng sắp đáo hạn mà chưa có thỏa thuận gia hạn nào được thông qua.

Quyền lực tại Old Trafford hiện đã thay đổi theo mô hình hiện đại: HLV trưởng tập trung tối đa vào chuyên môn sân cỏ, trong khi đội ngũ tuyển dụng lo liệu đầu vào nhân sự. Carrick đang hoàn thành xuất sắc vai trò tạm quyền, nhưng để thuyết phục Sir Jim Ratcliffe trao "ấn kiếm" dài hạn, ông cần chứng minh mình là một mảnh ghép hoàn hảo cho tầm nhìn bền vững của INEOS, thay vì chỉ là một giải pháp chữa cháy tạm thời.