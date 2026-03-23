Man Utd thêm quyết tâm chiêu mộ Elliot Anderson sau màn trình diễn áp đảo Spurs Với 255 lần thắng tranh chấp, Elliot Anderson hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh và trở thành ưu tiên hàng đầu của Man Utd nhằm thay thế vị trí của Casemiro.

Màn trình diễn áp đảo với 20 pha tranh chấp và 3 đường kiến tạo cơ hội trong chiến thắng 3-0 trước Tottenham Hotspur đã khẳng định Elliot Anderson là mảnh ghép hoàn hảo mà Manchester United đang khao khát. Tiền vệ 23 tuổi này hiện là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn INEOS cho kế hoạch đại tu tuyến giữa tại Old Trafford vào mùa hè tới.

Nhạc trưởng tuyến giữa trong chiến thắng trước Tottenham

Trong khi Manchester United vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Bournemouth, sự chú ý của giới mộ điệu đổ dồn vào Elliot Anderson. Tiền vệ này đã đóng vai trò điểm tựa vững chắc giúp Nottingham Forest đè bẹp Tottenham Hotspur ngay trên sân khách, một kết quả giúp Forest chính thức vượt mặt đối thủ Bắc London trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Góp mặt 89 phút trên sân, Anderson thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng từ vị trí tiền vệ trung tâm. Theo số liệu từ SofaScore, cựu sao Newcastle đã tham gia vào 20 pha tranh chấp tay đôi và giành chiến thắng 50% trong số đó. Anh cũng có 9 lần thu hồi bóng thành công, đóng vai trò là tấm khiên vững chắc che chắn cho hàng phòng ngự.

Không chỉ mạnh trong phòng ngự, Anderson còn là nhạc trưởng điều tiết nhịp độ trận đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 79%, thực hiện 3 đường chuyền quyết định (key passes) và tạo ra 1 cơ hội lớn. Đây chính xác là mẫu cầu thủ "công thủ toàn diện" mà Quỷ đỏ đang nỗ lực tìm kiếm để thay thế những nhân tố cũ kỹ.

Thống trị tuyệt đối chỉ số tranh chấp tại Ngoại hạng Anh

Nhiệm vụ trọng tâm của bộ sậu INEOS là tìm kiếm người kế vị dài hạn cho Casemiro. Khả năng giành chiến thắng trong các pha va chạm trực diện chính là lý do khiến Anderson vượt lên trên mọi ứng viên khác trong danh sách chuyển nhượng. Cầu thủ sinh năm 2002 hiện đang dẫn đầu toàn bộ giải đấu về số lần thắng tranh chấp tay đôi.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025/26, Anderson đã có tổng cộng 255 pha thắng tranh chấp. Để thấy rõ sự vượt trội, người xếp thứ hai là trung vệ James Tarkowski của Everton mới chỉ đạt 195 lần – một khoảng cách xa xỉ lên tới 60 đơn vị. Thống kê này minh chứng cho sức mạnh thể chất và khả năng đọc tình huống tuyệt vời của tiền vệ người Scotland.

Dù mức giá chuyển nhượng của Elliot Anderson được dự báo sẽ không hề rẻ, nhưng với bộ kỹ năng toàn diện và sức trẻ, anh hoàn toàn xứng đáng để Man Utd đầu tư mạnh tay. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những gã khổng lồ như Manchester City và Bayern Munich trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao đang lên này.