Man Utd theo đuổi Andrey Santos: Chelsea chốt giá hơn 30 triệu bảng Đội chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Andrey Santos nhằm nâng cấp hàng tiền vệ, tuy nhiên Chelsea chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được con số trên 30 triệu bảng.

Manchester United đang có những bước đi cụ thể trong nỗ lực làm mới hàng tiền vệ. Andrey Santos, tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea, hiện đã lọt vào tầm ngắm sát sao của đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford nhằm chuẩn bị cho những thay đổi chiến thuật quan trọng trong mùa giải mới.

Santos là một trong những mục tiêu tuyến giữa của Man Utd hiện tại

Mức giá thách thức từ Stamford Bridge

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù Man Utd vẫn chưa gửi lời đề nghị chính thức nào tới London, nhưng thái độ của Chelsea là rất rõ ràng. Đội chủ sân Stamford Bridge định giá tiền vệ người Brazil ở mức trên 30 triệu bảng. Đây được xem là rào cản tài chính không nhỏ nhưng phản ánh đúng tiềm năng của cầu thủ này.

Chelsea không có ý định bán rẻ "viên ngọc thô" mà họ đã dày công mài giũa. Thực tế, đội bóng thành London không chủ động đưa Santos lên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, họ sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được một con số thực sự có sức nặng tài chính, thay vì chấp nhận lỗ trong thương vụ này.

Kế hoạch bài bản và tầm nhìn của Man Utd

Sự quan tâm của Quỷ đỏ dành cho tiền vệ 22 tuổi không phải là nhất thời. Đội ngũ tuyển trạch của CLB đã theo dõi sát sao phong độ của cầu thủ người Brazil trong suốt nhiều tháng qua. Andrey Santos hiện là một trong những cái tên nổi bật nhất trong danh sách rút gọn để nâng cấp chất thép cho khu trung tuyến.

Đáng chú ý, quá trình tiếp cận đã được triển khai từ sớm. Ban lãnh đạo Man Utd đã có hai cuộc họp quan trọng với siêu cò Giuliano Bertolucci vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Động thái này giúp đội chủ sân Old Trafford thiết lập mối quan hệ rất tích cực với phía đại diện của Andrey Santos, tạo lợi thế nếu bước vào giai đoạn đàm phán chuyên sâu.

Tương lai của thương vụ này dự kiến sẽ được định đoạt trong thời gian ngắn tới. Hiện tại, Man Utd vẫn đang chờ đợi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế cho Ederson - một mục tiêu ưu tiên khác ở hàng tiền vệ. Sau khi chốt hạ phương án này, ban lãnh đạo đội bóng mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc có dốc toàn lực cho Andrey Santos hay không.

Việc nhắm tới Santos cho thấy chiến lược trẻ hóa và ưu tiên những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt của Man Utd. Với kỹ thuật cá nhân đặc trưng của bóng đá Brazil kết hợp cùng tư duy chiến thuật hiện đại, Santos được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của Quỷ đỏ trong tương lai gần.