Man Utd theo đuổi Aurelien Tchouameni: Thương vụ bom tấn chờ ngày kích nổ sau World Cup 2026 Manchester United đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội sở hữu Aurelien Tchouameni, khi tiền vệ người Pháp ưu tiên tập trung cho World Cup trước khi quyết định tương lai tại Real Madrid.

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, Manchester United đã xác định Aurelien Tchouameni là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Old Trafford đang vấp phải một rào cản lớn về mặt thời gian: World Cup 2026.

Sự kiên nhẫn trên bàn đàm phán

Theo những thông tin mới nhất từ nhà báo Ben Jacobs trên podcast Market Madness, thương vụ chiêu mộ Aurelien Tchouameni của Manchester United hiện vẫn đang ở trạng thái chờ. Dù "Quỷ đỏ" rất khao khát chữ ký của tiền vệ người Pháp, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được diễn ra giữa các bên liên quan.

Tchouameni đang tập trung thi đấu cho ĐT Pháp ở World Cup 2026. Ảnh: Visionhaus

Đội bóng thành Manchester cần xác định rõ liệu cựu sao Monaco có chủ động đưa ra yêu cầu rời khỏi Santiago Bernabeu hay không. Về phía Tchouameni, cầu thủ sinh năm 2000 được cho là đang theo dõi sát sao tình hình nhân sự tại Real Madrid để xem câu lạc bộ sẽ chiêu mộ thêm một tiền vệ phòng ngự (số 6) hay một tiền vệ trung tâm (số 8) trong thời gian tới.

Tác động từ băng ghế huấn luyện và chiến lược của Real Madrid

Một chi tiết đáng chú ý là Tchouameni mong muốn có một cuộc đối thoại trực tiếp với Jose Mourinho để hiểu rõ lộ trình phát triển và kế hoạch dành cho khu vực trung tuyến. Dựa trên việc đội bóng đề nghị hợp đồng mới hay tiếp tục mua sắm tân binh, ngôi sao người Pháp mới đưa ra quyết định cuối cùng về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng không hoàn toàn đóng sập cánh cửa ra đi của trụ cột này. Đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng cân nhắc các lời đề nghị nếu được giá nhằm tái thiết đội hình và tạo ngân sách cho các mục tiêu mua sắm khác. Dù vậy, với vị thế của một đội bóng lớn, Real Madrid khẳng định sẽ không bán rẻ hay chấp nhận chịu lỗ trong thương vụ này.

Nút thắt World Cup 2026

Mọi diễn biến quan trọng nhất dự kiến sẽ chỉ được gỡ bỏ sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại. Hiện tại, Tchouameni đang dồn toàn lực cho đội tuyển Pháp – một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc tập trung tối đa cho màu áo lam khiến anh chưa vội vàng định đoạt tương lai cấp câu lạc bộ.

Nhìn chung, ban lãnh đạo Manchester United hiện không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi những tín hiệu từ Madrid. Sự linh hoạt, khả năng đánh chặn và tư duy chơi bóng hiện đại của Tchouameni là mảnh ghép mà HLV của MU đang rất cần, nhưng để sở hữu viên ngọc này, đội chủ sân Old Trafford bắt buộc phải chơi một ván bài kiên nhẫn.