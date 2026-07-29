Man Utd theo đuổi Francisco Conceicao với mức giá khoảng 50 triệu euro từ Juventus Theo Fussball Daten, Man Utd đang liên hệ với đại diện của Francisco Conceicao, cầu thủ chạy cánh Juventus được xem là phương án thay thế Amad Diallo.

Man Utd đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Francisco Conceicao từ Juventus với mức phí được cho là khoảng 50 triệu euro. Theo Fussball Daten, tập đoàn INEOS duy trì liên lạc chặt chẽ với đội ngũ đại diện của tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong bối cảnh Amad Diallo nhiều khả năng rời Old Trafford trong mùa hè này.

Conceicao được xem là lựa chọn có thể bổ sung tính đột biến ở hành lang biên. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng di chuyển để tìm vị trí dứt điểm là những điểm nổi bật trong lối chơi của cầu thủ Juventus.

Man Utd đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Francisco Conceicao từ Juve. Ảnh: Getty Images

Francisco Conceicao là phương án cho hành lang biên

Mùa trước, Conceicao ghi ba bàn ở giải quốc nội. Dù số bàn thắng không cao, nguồn tin đánh giá cầu thủ người Bồ Đào Nha tích cực tạo ra các tình huống xuất hiện ở khu vực thuận lợi để dứt điểm.

HLV Michael Carrick xem Conceicao là nhân tố phù hợp cho cách vận hành chiến thuật mới. Nếu thương vụ thành hiện thực, Man Utd sẽ có thêm một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Amad Diallo có thể mở đường cho thương vụ

Việc Man Utd tìm kiếm nhân sự mới diễn ra song song với khả năng Amad Diallo ra đi. Newcastle United được nhắc đến như điểm đến tiềm năng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà trong kỳ chuyển nhượng hè.

Điều đó khiến Conceicao không đơn thuần là một mục tiêu bổ sung lực lượng. Anh có thể trở thành phương án thay thế trực tiếp ở vị trí cánh nếu Man Utd và Amad Diallo chia tay.

Man Utd đối mặt cạnh tranh từ Liverpool và RB Leipzig

Cuộc đàm phán với Juventus được dự báo không đơn giản. Liverpool cũng đang theo dõi sát tình hình của Conceicao, trong khi RB Leipzig dự kiến gửi đề nghị chính thức tới Ý trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, yêu cầu về thu nhập của Conceicao được cho là nằm trong khả năng chi trả của giới chủ Man Utd. Nếu hai câu lạc bộ tìm được tiếng nói chung về mức phí khoảng 50 triệu euro, các điều khoản cá nhân có thể sớm được thông qua.

Thương vụ vì thế sẽ phụ thuộc vào tốc độ đàm phán của Man Utd cũng như sự cạnh tranh từ các đội bóng khác. Với hàng công cần thêm phương án tạo khác biệt, Conceicao đang nổi lên như một mục tiêu đáng chú ý của đội chủ sân Old Trafford.