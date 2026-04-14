Man Utd thua sốc Leeds United: Rio Ferdinand phẫn nộ vì 'trò hề' thẻ đỏ của Lisandro Martinez Thất bại 1-2 trước Leeds United khiến Man Utd đứt mạch thăng hoa và đối mặt cuộc khủng hoảng nhân sự hàng thủ khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ đầy tranh cãi.

Manchester United vừa trải qua một đêm thảm họa tại Old Trafford khi để thua Leeds United với tỷ số 1-2. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời HLV Michael Carrick mà còn đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Lisandro Martinez. Trận thua này đánh dấu lần thứ 2 HLV Carrick nếm mùi thất bại sau 11 trận nắm quyền, để lại nỗi lo lớn về cấu trúc phòng ngự của Quỷ đỏ.

Công tác trọng tài kém cỏi đã "báo hại" Man Utd.

Cơn ác mộng tại Old Trafford và tấm thẻ đỏ gây tranh cãi

Sự háo hức của người hâm mộ tại Manchester nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Noah Okafor mở tỷ số sớm cho đội khách. Tiền đạo này sau đó hoàn tất cú đúp chớp nhoáng sau những sai lầm liên tiếp từ hàng thủ chủ nhà. Hy vọng lội ngược dòng của Man Utd bị giáng đòn chí mạng trong hiệp hai khi trung vệ Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu. Trọng tài xác định cầu thủ người Argentina có hành vi bạo lực khi túm đuôi tóc của Dominic Calvert-Lewin.

Đáng chú ý, dù chỉ còn chơi với 10 người, Man Utd lại có những phút thi đấu khởi sắc hơn. Casemiro thắp lại hy vọng bằng pha đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, mọi nỗ lực sau đó đều không thể giúp Quỷ đỏ tránh khỏi trận thua đầu tiên trước Leeds United tại sân nhà kể từ năm 1981. Thống kê cho thấy dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp hai, sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến dưới đã khiến các đợt phản công của Leeds trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Rio Ferdinand: "Quyết định của trọng tài là một trò hề"

Chứng kiến thất bại của đội bóng cũ, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã không giấu nổi sự giận dữ. Ông thẳng thừng chỉ trích công tác trọng tài trên trang cá nhân, gọi việc đuổi Martinez là một quyết định thiếu chuyên môn. Theo Ferdinand, hành động chạm vào tóc của đối phương không thể bị coi là hành vi bạo lực dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Tấm thẻ đỏ của Martinez đang gây tranh cãi lớn.

"Những quyết định của trọng tài trong trận đấu này là một trò hề tuyệt đối. Tệ hơn nữa là việc coi hành động đó là bạo lực. Tôi không thể hiểu nổi," Ferdinand bức xúc chia sẻ. Dù vậy, huyền thoại này vẫn giữ sự khách quan khi thừa nhận Leeds United xứng đáng với 3 điểm nhờ lối chơi hợp lý trong cuộc chiến trụ hạng. Ông nhấn mạnh rằng việc Man Utd thua "tâm phục khẩu phục" về mặt tỷ số không đồng nghĩa với việc giới trọng tài được phép đưa ra những phán quyết sai lệch.

Khủng hoảng hàng thủ trước đại chiến Chelsea

Hệ lụy từ tấm thẻ đỏ của Martinez không chỉ dừng lại ở một trận thua. Trung vệ này đối mặt với án treo giò 3 trận, đúng vào thời điểm Man Utd chuẩn bị bước vào trận đại chiến với Chelsea tại London. Đây là một tổn thất không thể bù đắp khi danh sách vắng mặt ở hàng thủ đang kéo dài kỷ lục.

Hiện tại, Harry Maguire vẫn đang chịu án phạt cấm thi đấu, trong khi bản hợp đồng đắt giá Matthijs de Ligt chưa hẹn ngày trở lại do chấn thương lưng từ tháng 11. Áp lực cực lớn đang đè nặng lên vai HLV Michael Carrick khi ông chỉ còn lại hai lựa chọn non nớt cho vị trí trung vệ là Leny Yoro và Ayden Heaven. Việc phải đối đầu với hàng công mạnh mẽ của Chelsea bằng hai cầu thủ trẻ sẽ là thử thách cực đại cho tham vọng duy trì vị trí trong top đầu của Manchester United.