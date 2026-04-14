Man Utd thua sốc Leeds United: Roy Keane phản bác Michael Carrick về thẻ đỏ của Martinez Thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds United trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Roy Keane công khai ủng hộ quyết định rút thẻ đỏ với Lisandro Martinez, trái ngược với sự giận dữ của HLV Michael Carrick.

Manchester United vừa trải qua một buổi tối tồi tệ tại Old Trafford khi để thua Leeds United với tỷ số 1-2. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở tấm thẻ đỏ trực tiếp của Lisandro Martinez sau tình huống va chạm với Dominic Calvert-Lewin, dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt giữa HLV Michael Carrick và huyền thoại Roy Keane.

Tranh cãi thẻ đỏ: Roy Keane đối đầu Michael Carrick

Tâm điểm của những tranh cãi sau trận đấu đổ dồn vào tình huống Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ người Argentina vì hành vi bạo lực: túm tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin.

HLV Michael Carrick tỏ ra vô cùng giận dữ trong buổi họp báo sau trận. Ông gọi đây là một quyết định "gây sốc" và "không thể chấp nhận được". Tuy nhiên, Roy Keane, với phong cách thẳng thắn đặc trưng, đã dội một gáo nước lạnh vào người đồng đội cũ khi khẳng định trọng tài đã xử lý đúng luật.

Martinez nhận thẻ đỏ.

"Chúng ta đang xem xét dựa trên luật lệ của trò chơi. Nếu bạn phân loại đó là hành vi bạo lực, thì với tư cách là những cựu cầu thủ, chúng tôi thấy nó thực sự khắt khe. Đúng, nó rất khắc nghiệt, nhưng nếu đã đối chiếu với luật thi đấu thì bạn buộc phải chấp nhận nó," Roy Keane phát biểu trên truyền thông. Ông nhấn mạnh thêm rằng dù Carrick không đồng ý, nhưng những tình huống tương tự đã xảy ra trong mùa giải này và trọng tài không hề sai khi áp dụng đúng luật.

Noah Okafor gieo sầu cho Quỷ đỏ

Về diễn biến chuyên môn, Leeds United dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke đã có một hiệp một hoàn toàn áp đảo. Đội khách triển khai lối chơi tốc độ và trực diện, bóp nghẹt mọi không gian triển khai bóng của Manchester United ngay tại Old Trafford.

Tiền đạo Noah Okafor đã trở thành người hùng của trận đấu khi ghi cả hai bàn thắng cho Leeds United ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Những sai lầm liên tiếp của hàng thủ Quỷ đỏ đã bị trừng phạt đích đáng bởi sự sắc bén của chân sút bên phía đội khách.

Dù Manchester United đã nỗ lực vùng lên trong hiệp hai và có được một bàn gỡ, nhưng việc thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Martinez đã khiến họ không thể lật ngược thế cờ. Leeds United kiên cường bảo vệ thành quả để giành trọn 3 điểm, qua đó nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên thành 6 điểm.

Bài toán nan giải cho Michael Carrick

Chiến thắng này giúp Leeds United có tâm lý cực tốt trước thềm cuộc đối đầu với Wolves. Ngược lại, thất bại cay đắng ngay trên sân nhà buộc Michael Carrick phải đối mặt với nhiều áp lực. Bên cạnh việc vực dậy tinh thần toàn đội, ông còn phải giải quyết bài toán nhân sự nơi hàng phòng ngự khi mất đi trụ cột Lisandro Martinez trong các vòng đấu tới do án treo giò.