Man Utd tiến gần thỏa thuận 35 triệu bảng với Ederson nhằm vá lỗ hổng tuyến giữa Manchester United phủ nhận mọi tin đồn đổ vỡ để chốt hạ thương vụ Ederson từ Atalanta. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự hàng tiền vệ, "Quỷ đỏ" đang tăng tốc với những mục tiêu đắt giá như Andrey Santos và Felix Nmecha.

Những giờ qua, cộng đồng người hâm mộ Manchester United sống trong sự lo âu khi xuất hiện hàng loạt tin đồn trên mạng xã hội về việc thương vụ Ederson có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, các nguồn tin uy tín nhất từ Anh và Ý đã nhanh chóng dập tắt những suy đoán này, khẳng định tiến trình đưa tiền vệ người Brazil về Old Trafford vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

Ederson và bài toán thép cho khu trung tuyến

Theo thông tin từ nhà báo Tyrone Marshall, Manchester United đã đạt được thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atalanta. Ederson, người vừa trải qua một mùa giải thăng hoa tại Serie A, được xem là mảnh ghép hoàn hảo để mang lại sự cân bằng cho lối chơi của đội bóng. Tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup.

Ederson đang chờ ngày để đến MU. Ảnh: Getty Images.

Sự xác nhận từ ký giả David Ornstein càng củng cố thêm niềm tin cho người hâm mộ. Việc chiêu mộ Ederson không còn là phương án bổ sung đơn thuần mà đã trở thành yêu cầu cấp bách. Manchester United đang đối mặt với khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa sau khi Casemiro chính thức rời đi, trong khi tân binh Manuel Ugarte dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tham vọng kép: Andrey Santos và Felix Nmecha

Không dừng lại ở Ederson, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang triển khai kế hoạch mang về ít nhất hai tiền vệ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là Andrey Santos, tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea.

Andrey Santos hiện được định giá khoảng 50 triệu bảng. Dù cầu thủ này bày tỏ mong muốn cống hiến cho Chelsea, nhưng thực tế khắc nghiệt tại Stamford Bridge khi phải xếp sau Moises Caicedo trong thứ tự ưu tiên có thể thúc đẩy một cuộc chuyển giao. David Ornstein tiết lộ rằng Man Utd đã có những bước thăm dò đầu tiên với người đại diện của Santos.

Song song với đó, Felix Nmecha của Borussia Dortmund cũng lọt vào tầm ngắm của cả Man Utd và Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester đang nắm lợi thế nhờ mối quan hệ giữa Nmecha và Jason Wilcox từ thời cả hai còn ở học viện Manchester City. Ký giả Mark Critchley phân tích:

"Felix Nmecha không chỉ mang lại kỹ thuật và sức mạnh mà còn giúp Man Utd giải quyết bài toán cầu thủ tự đào tạo (homegrown) đang gây đau đầu cho đội bóng mùa này."

Mặc dù phía Dortmund đưa ra mức định giá lên tới hơn 100 triệu euro (tương đương 86 triệu bảng), Man Utd vẫn tỏ ra lạc quan. Họ tin rằng khả năng đàm phán dựa trên các điều khoản bổ sung và cấu trúc thanh toán linh hoạt sẽ giúp thương vụ này khả thi. Nhìn chung, sự quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng cho thấy rõ tham vọng của "Quỷ đỏ" trong việc tái thiết một tuyến giữa cơ động, trẻ trung và đầy sức chiến đấu cho mùa giải mới.