Man Utd tiến gần vé Champions League sau cú sảy chân của Chelsea Thất bại 0-3 của Chelsea trước Brighton giúp đoàn quân của Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí trong Top 4 và đứng trước cơ hội sớm hoàn tất mục tiêu dự Champions League.

Cục diện cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa giải 2025/26 vừa có một bước ngoặt quan trọng sau loạt trận giữa tuần. Thất bại nặng nề của Chelsea trước Brighton không chỉ là một cú sốc đối với người hâm mộ đội bóng thành London, mà còn là một "món quà" vô giá dành cho Manchester United trong hành trình tìm lại vị thế.

Cucurella và các đồng đội phơi áo trước Brighton.

Lộ trình toán học tới đấu trường châu Âu

Hiện tại, tình thế đang ủng hộ tuyệt đối cho Manchester United. Sau khi đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Matheus Cunha, khoảng cách giữa hai đội đã được nới rộng đáng kể. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với The Blues khi họ tiếp tục để thua 0-3 trước Brighton trong trận đá bù, với các bàn thắng của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck.

Về mặt tính toán, lộ trình để thầy trò Michael Carrick chính thức ghi tên mình vào đấu trường Champions League mùa tới đã trở nên rất rõ ràng. Với việc Brighton và Chelsea chỉ có thể giành tối đa 12 điểm trong phần còn lại của mùa giải, Manchester United chỉ cần giành thêm tối thiểu 4 điểm nữa trong 5 trận đấu cuối cùng. Đây được xem là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi khi tinh thần của đội chủ sân Old Trafford đang lên rất cao.

Sự tương phản tại hai đại bản doanh

Dưới thời Michael Carrick, Manchester United đang cho thấy một diện mạo gắn kết hơn hẳn sau khi Ruben Amorim rời đi. Điểm sáng lớn nhất chính là phong độ của đội trưởng Bruno Fernandes. Với kiến tạo trong trận thắng Chelsea gần đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang đứng trước ngưỡng cửa phá vỡ kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, ngay trước thềm trận derby nước Anh với Liverpool.

Trái ngược với niềm vui tại Manchester, bầu không khí tại Chelsea đang trở nên u ám. Hình ảnh Marc Cucurella thất thần hay Alejandro Garnacho tỏ ra chán nản sau trận thua Brighton đã lột tả sự khủng hoảng của đội bóng này. Garnacho, người từng là thần tượng tại Old Trafford, đã có một ngày thi đấu thất vọng trước đội bóng cũ và tiếp tục phải nhận trái đắng trước Brighton.

Cơ hội rộng mở cho thầy trò HLV Carrick với tấm vé dự Champions League mùa tới.

Quyền tự quyết trong tay Quỷ đỏ

Lịch thi đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Man Utd dứt điểm mục tiêu. Họ sẽ tiếp đón Brentford vào ngày 28/4 trước khi đối đầu với Liverpool. Một chiến thắng và hai trận hòa là đủ để đoàn quân của Carrick cán đích an toàn. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ giành hai chiến thắng liên tiếp để sớm ăn mừng tấm vé trở lại Champions League.

Sự sụp đổ của Chelsea không chỉ là bài học về sự ổn định mà còn là đòn bẩy để Manchester United lấy lại vị thế tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Mục tiêu Top 4 giờ đây đã nằm trong tầm tay, và quyền tự quyết hoàn toàn thuộc về nửa đỏ thành Manchester.