Man Utd tiếp đón Brentford tại vòng 34 Ngoại hạng Anh: Michael Carrick quyết tâm bảo vệ vị thế top 3 Manchester United hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League khi đối đầu Brentford tại Old Trafford. Bruno Fernandes đứng trước cơ hội phá kỷ lục kiến tạo trong khi Bầy ong đang là thử thách khó chịu với chuỗi trận bất bại.

Cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới tại Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn then chốt khi Manchester United cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc dưới triều đại Michael Carrick. Trận đấu giữa Man Utd và Brentford diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Old Trafford không chỉ là bài kiểm tra về bản lĩnh mà còn là cơ hội để Quỷ đỏ nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi.

Carrick giúp vực dậy MU.

Manchester United và sự ổn định dưới thời Michael Carrick

Kể từ khi Michael Carrick chính thức nắm quyền, Manchester United đã trải qua một cuộc lột xác về cả lối chơi lẫn tinh thần. Với 8 chiến thắng trong 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 6 cùng một trận chưa đấu trong tay cho phép thầy trò Carrick có quyền tự quyết rất lớn trong cuộc đua top 4.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea ở vòng đấu trước là minh chứng điển hình cho sự thực dụng và hiệu quả mà Carrick đang xây dựng. Không còn là một Man Utd mong manh, Quỷ đỏ hiện tại biết cách kiểm soát thế trận và trừng phạt sai lầm của đối thủ đúng lúc. Việc đối đầu với Brentford trên sân nhà là bước đệm quan trọng trước khi họ bước vào trận đại chiến với kình địch Liverpool ở vòng đấu kế tiếp.

Brentford - Đội quân khó bị đánh bại

Phía bên kia chiến tuyến, Brentford dưới sự dẫn dắt của Keith Andrews đang được mệnh danh là "vua hòa" của giải đấu. Dù không giành chiến thắng kể từ tháng 2, nhưng chuỗi 5 trận chia điểm liên tiếp cho thấy hàng phòng ngự của Bầy ong cực kỳ lỳ lợm. Hiện đang xếp thứ 9 và chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu 2 điểm, Brentford vẫn vẹn nguyên hy vọng vươn ra biển lớn mùa tới.

Đáng chú ý, bản lĩnh sân khách của Brentford là điều khiến mọi đội bóng lớn phải e dè. Trong 11 lần hành quân xa nhà gần nhất, họ mới chỉ để thua đúng 1 trận. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật dựa trên nền tảng thể lực dồi dào giúp Brentford luôn đứng vững trước những áp lực dồn dập.

Lực lượng và điểm tựa Old Trafford

Về mặt lịch sử, Brentford đang có phần ưu thế khi giành chiến thắng trong cả 2 lần chạm trán Man Utd gần nhất, bao gồm thắng lợi 3-1 ở trận lượt đi mùa này. Tuy nhiên, tại thánh địa Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Man Utd vẫn duy trì mạch 4 trận toàn thắng liên tiếp trước đối thủ này.

Maguire trở lại.

Về tình hình nhân sự, Man Utd đón nhận tin vui khi trung vệ Harry Maguire chính thức trở lại sau án treo giò. Sự xuất hiện của Maguire là vô cùng cần thiết trong bối cảnh Lisandro Martinez bị đình chỉ thi đấu, còn Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương. Carrick nhiều khả năng sẽ để tài năng trẻ Ayden Heaven đá cặp cùng Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Brentford đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Có tới 7 cầu thủ đội một phải ngồi ngoài do chấn thương, trong đó có những trụ cột không thể thay thế như Jordan Henderson, Fabio Carvalho và Rico Henry. Mọi hy vọng của đội khách sẽ đổ dồn vào Igor Thiago – chân sút đã có 21 pha lập công tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Cuộc đối đầu của những cá nhân xuất chúng

Bruno là linh hồn lối chơi MU.

Tâm điểm của trận đấu chắc chắn sẽ là Bruno Fernandes. Thủ quân người Bồ Đào Nha đang có phong độ rực sáng khi ghi dấu giày vào bàn thắng trong 6 trận liên tiếp. Với 18 đường kiến tạo hiện có, Fernandes chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại của Ngoại hạng Anh đúng 2 lần dọn cỗ. Khả năng điều tiết và những đường chuyền xuyên tuyến của anh sẽ là chìa khóa để mở toang hàng thủ lùi sâu của Brentford.

Ở chiều ngược lại, sức mạnh càn lướt và bản năng sát thủ của Igor Thiago sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho cặp trung vệ Maguire - Heaven. Nếu không thể phong tỏa được tiền đạo người Brazil, Man Utd rất dễ phải trả giá từ những tình huống phản công nhanh hoặc bóng bổng.

Đội hình dự kiến

Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo. Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Manchester United được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và sự hưng phấn dưới thời Carrick. Tuy nhiên, với một Brentford cực kỳ khó chịu và thực dụng, Quỷ đỏ cần sự kiên nhẫn tối đa. Một chiến thắng sát nút sẽ là kịch bản hợp lý giúp đội chủ sân Old Trafford tiếp tục xây chắc vị trí trong top 3.