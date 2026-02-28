Man Utd tiếp đón Crystal Palace: Thăng hoa cùng Carrick, xây chắc vị trí trong top 4 Man Utd sở hữu phong độ cao nhất Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Crystal Palace, với mục tiêu giành 3 điểm để củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dự Champions League.

Manchester United đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Tại vòng 28 Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford vào lúc 21h00 ngày 1/3/2026 với mục tiêu nới rộng khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Carrick vẫn đang đưa MU đi đúng hướng.

Cỗ máy chiến thắng của Michael Carrick

Đội chủ sân Old Trafford hiện là câu lạc bộ có phong độ ấn tượng nhất giải đấu. Sau chiến thắng tối thiểu trước Everton, Man Utd đã giành được 16 trên tổng số 18 điểm tối đa trong 6 vòng đấu gần nhất. Đặc biệt, đoàn quân của Carrick là đội duy nhất duy trì mạch bất bại kể từ ngày Lễ tặng quà (Boxing Day).

Chuỗi thành tích này giúp Quỷ đỏ giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách 3 điểm với hai đối thủ bám đuổi là Chelsea và Liverpool. Bên cạnh đó, họ cũng đang gây áp lực cực lớn lên đội xếp thứ 3 là Aston Villa.

Sự hồi sinh khó đoán của Crystal Palace

Phía bên kia chiến tuyến, Crystal Palace dưới trướng HLV Oliver Glasner cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đội bóng có biệt danh "Những chú đại bàng" vừa giành chiến thắng quan trọng tại Conference League và đánh bại Wolves ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở khả năng thi đấu xa nhà khi chỉ thắng 1 trong 8 trận sân khách gần đây.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu lại mang đến niềm tin cho đội khách. Crystal Palace đã giành chiến thắng trong cả 2 lần gần nhất ghé thăm sân vận động Old Trafford. Sự lỳ lợm của hệ thống 3 trung vệ dưới thời Glasner sẽ là thử thách đáng kể cho hàng công đang thăng hoa của Man Utd.

Benjamin Sesko: Ngòi nổ chủ lực

Tâm điểm của trận đấu chắc chắn sẽ dồn về tiền đạo Benjamin Sesko. Chân sút người Slovenia đang thể hiện phong độ hủy diệt trong năm 2026 với 5 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, dẫn đầu danh sách ghi bàn (không tính phạt đền) trong khoảng thời gian này. Khả năng càn lướt và chọn vị trí thông minh của anh chính là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Palace.

Sesko đang có phong độ rất ấn tượng.

Phân tích chiến thuật và nhân sự

Man Utd sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt. Cặp đôi Casemiro và Mainoo đóng vai trò điều tiết nhịp độ, trong khi Bruno Fernandes được tự do sáng tạo để cung cấp bóng cho Sesko. Ở chiều ngược lại, Crystal Palace ưu tiên sự chắc chắn với sơ đồ 3-4-2-1, chờ đợi các tình huống phản công tốc độ dựa vào Sarr và sức mạnh của Strand Larsen.

Về lực lượng, Man Utd vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ như De Ligt và Lisandro Martinez, nhưng sự trở lại của Mbeumo là tin vui lớn. Crystal Palace cũng tổn thất nghiêm trọng khi thiếu vắng Mateta và Jefferson Lerma do chấn thương.

Thông tin trận đấu Chi tiết Giải đấu Ngoại hạng Anh (Vòng 28) Địa điểm Old Trafford Thời gian 21h00 ngày 1/3/2026 (giờ Việt Nam) Dự đoán tỷ số Man Utd 2-0 Crystal Palace

Đội hình dự kiến

Man Utd (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.

Với lợi thế sân nhà và nền tảng thể lực sung mãn hơn sau khi được nghỉ ngơi trọn vẹn giữa tuần, Man Utd hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm để tiếp tục củng cố vị thế trong cuộc đua Top 4 đầy khốc liệt.