Man Utd trước lựa chọn khó khăn: Eduardo Camavinga hay Declan Rice 2.0 Mateus Fernandes? Manchester United đang đứng trước những quyết định quan trọng cho kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi buộc phải cân nhắc giữa một ngôi sao đẳng cấp thế giới và một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Công cuộc tái thiết đội hình của Manchester United dưới triều đại INEOS đang bước vào giai đoạn quyết định. Ưu tiên số một trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đã được xác định rõ ràng: nâng cấp toàn diện hàng tiền vệ để tìm lại vị thế vốn có tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, bản danh sách mục tiêu của Quỷ đỏ đang phải liên tục xáo trộn do những biến động không ngừng của thị trường. Ban đầu, Elliot Anderson của Nottingham Forest được xem là mục tiêu hàng đầu, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy tiền vệ này đang nghiêng về phía Manchester City. Việc hụt bước trong thương vụ Anderson đẩy Sandro Tonali lên vị trí ưu tiên, nhưng để đảm bảo tính chủ động, đội ngũ tuyển trạch MU đã chuẩn bị sẵn hai phương án dự phòng chất lượng: Eduardo Camavinga và Mateus Fernandes.

Eduardo Camavinga: "Vụ cướp" 43 triệu bảng hay canh bạc rủi ro?

Thông tin chấn động từ Tây Ban Nha đã mở ra một hướng đi mới cho đội chủ sân Old Trafford. Theo nhà báo uy tín Matteo Moretto chia sẻ trên tờ Marca, Real Madrid đã không còn coi Eduardo Camavinga là nhân tố "không thể chạm tới" tại Bernabeu và sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị vào mùa hè này.

Camavinga được liên kết với MU.

Mức giá mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mong muốn rơi vào khoảng 50 triệu euro (tương đương 43 triệu bảng). Về mặt lý thuyết, việc sở hữu một ngôi sao từng vô địch Champions League, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng thoát pressing ấn tượng ở độ tuổi còn rất trẻ với mức giá này là một món hời lớn. Camavinga sở hữu những phẩm chất hoàn hảo để trở thành người thừa kế vị trí của Casemiro tại trung tâm hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, INEOS cần đặc biệt lưu tâm đến những dấu hỏi lớn đằng sau mức giá rẻ bất ngờ này. Camavinga bắt đầu cho thấy sự mẫn cảm đáng lo ngại với các chấn thương trong thời gian qua. Hơn nữa, lịch sử cho thấy Real Madrid hiếm khi bán đi những trụ cột đang ở đỉnh cao phong độ trừ khi họ nhận thấy dấu hiệu sa sút hoặc đã khai thác hết giá trị, tương tự như trường hợp của Raphael Varane hay chính Casemiro trước đây.

Mateus Fernandes: Giải pháp "Declan Rice đệ nhị" đầy thực dụng

Trái ngược với sự hào nhoáng nhưng tiềm ẩn rủi ro của Camavinga, Mateus Fernandes nổi lên như một phương án an toàn và phù hợp hơn với triết lý xây dựng đội hình bền vững. Tiền vệ đang thuộc biên chế West Ham đang trải qua một mùa giải bùng nổ và được giới chuyên môn ví von là "Declan Rice mới".

Mateus Fernandes là cái tên đáng để MU săn đón.

Theo talkSPORT, Fernandes đã quyết tâm tìm kiếm bến đỗ mới nếu West Ham không thể trụ hạng. Đội ngũ tuyển trạch của Man Utd đã nhiều lần trực tiếp theo dõi cầu thủ người Bồ Đào Nha và bị ấn tượng mạnh bởi nguồn năng lượng vô tận cùng khả năng càn quét ở khu trung tuyến. Fernandes không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ thu hồi bóng mà còn sở hữu kỹ năng tịnh tiến bóng khéo léo và nhãn quan nhạy bén.

Sự tương đồng giữa Fernandes và Declan Rice từ vóc dáng đến phong cách chơi bóng biến anh thành một mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống mà Michael Carrick đang xây dựng. So với Camavinga, Fernandes mang đến sự đảm bảo về thể lực và khả năng thích nghi ngay lập tức với môi trường khắc nghiệt của Premier League. Đây hứa hẹn là một nước đi khôn ngoan và thực dụng hơn cho Quỷ đỏ trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang xưa.