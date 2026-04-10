Man Utd từ bỏ Adam Wharton: Tìm kiếm máy quét hoàn hảo cho Kobbie Mainoo Sự trưởng thành của Kobbie Mainoo khiến Man Utd thay đổi kế hoạch chuyển nhượng, ưu tiên tìm kiếm một tiền vệ cơ bắp hỗ trợ thay vì Adam Wharton của Crystal Palace.

Manchester United đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Adam Wharton từ Crystal Palace. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi mang tính chiến lược của tập đoàn INEOS, khi họ muốn xây dựng một hệ thống tối ưu xung quanh hạt nhân Kobbie Mainoo thay vì bổ sung một mẫu cầu thủ có phong cách thi đấu tương đồng.

Lý do Man Utd ngừng theo đuổi Adam Wharton

Ban đầu, tiền vệ của Crystal Palace nằm trong danh sách rút gọn hơn 20 ứng viên để đại tu tuyến giữa của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sau quá trình phân tích chuyên môn, giới thượng tầng tại Carrington nhận thấy Wharton và Mainoo có hồ sơ năng lực quá giống nhau.

MU gạt Wharton khỏi danh sách chuyển nhượng.

Cả hai đều là những tiền vệ trung tâm ưa thích việc kiểm soát bóng và sở hữu khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương bằng những đường chuyền ngắn sắc sảo. Việc sở hữu hai cầu thủ có phong cách trùng lặp thi đấu cạnh nhau được cho là sẽ gây lãng phí tài chính và làm mất cân bằng cấu trúc đội hình.

Điểm yếu lớn nhất nếu kết hợp Mainoo và Wharton chính là khả năng bao quát sân rộng. Cả hai đều không mạnh ở khâu tranh chấp tay đôi cường độ cao. Michael Carrick hiểu rằng Mainoo cần một đối tác có khả năng dọn dẹp hơn là một người cùng chia sẻ vai trò điều tiết lối chơi.

Ưu tiên tìm kiếm máy quét thực thụ

Trong bối cảnh Casemiro xác nhận sẽ rời đội bóng và Manuel Ugarte chưa đem lại sự tin tưởng tuyệt đối, nhu cầu về một tiền vệ phòng ngự thực thụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một cầu thủ giàu thể lực, có tư duy bảo vệ hàng thủ sẽ giúp giải phóng Mainoo, cho phép tài năng trẻ này dâng cao tham gia tấn công nhiều hơn.

MU cần một người mạnh mẽ để hỗ trợ Mainoo thay vì Wharton.

Ban lãnh đạo Man Utd đang khao khát tìm thấy một máy quét có tư duy phòng ngự tương tự Casemiro thời đỉnh cao nhưng trẻ trung và bền bỉ hơn. Mục tiêu là xây dựng một lá chắn vững chắc trước bộ tứ vệ, điều mà Wharton khó có thể đáp ứng được với phong cách thi đấu hiện tại.

Những mục tiêu tiềm năng trong tầm ngắm

Hiện tại, Elliot Anderson của Nottingham Forest đang nổi lên như mục tiêu hàng đầu nhờ lối chơi đa năng và sự mạnh mẽ. Dù vậy, thương vụ này hứa hẹn gặp nhiều trắc trở khi Manchester City cũng đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ người Anh này.

Ngoài Anderson, những cái tên như Carlos Baleba của Brighton hay Sandro Tonali cũng đang nằm trong tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch viên Quỷ đỏ. Đây đều là những cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi tốt, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa vốn đang thiếu chất thép của đội chủ sân Old Trafford.

Chiến lược mới của INEOS cho thấy sự kiên định trong việc phát triển các tài năng từ lò đào tạo. Thay vì vung tiền cho những bản hợp đồng đắt giá nhưng không tương thích, Man Utd đang ưu tiên những mảnh ghép thực sự cần thiết để phát huy tối đa tiềm năng của viên ngọc quý Kobbie Mainoo.