Man Utd ưu tiên gia hạn bộ ba Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez Giới chủ INEOS xác định việc giữ chân Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez là nhiệm vụ sống còn để ổn định nền móng tại Old Trafford thời Michael Carrick.

Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2026 khép lại mà không có tân binh nào, Manchester United đang chuyển trọng tâm sang những "thương vụ" nội bộ mang tính chiến lược. Trong bối cảnh Michael Carrick vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền thay thế Ruben Amorim, ưu tiên hàng đầu của tập đoàn INEOS hiện nay là bảo vệ các trụ cột hiện hữu thay vì tìm kiếm những cái tên mới từ bên ngoài.

Vấn đề hợp đồng Bruno Fernandes là quan trọng hàng đầu của MU dù dưới bất kỳ HLV hay sơ đồ chiến thuật nào.

Bruno Fernandes: Linh hồn không thể thay thế

Vấn đề cấp thiết nhất tại Old Trafford hiện nay là tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes. Kể từ khi cập bến từ Sporting Lisbon vào năm 2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khẳng định vị thế không thể thay thế với số lần ra sân và đóng góp bàn thắng vượt trội so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại đội bóng.

Ở tuổi 31, Bruno từng từ chối những lời đề nghị tài chính hấp dẫn từ Al-Hilal để tiếp tục gắn bó với "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, với bản hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2027, giới lãnh đạo MU cần sớm đưa ra một thỏa thuận mới. Việc trói chân Bruno không chỉ giúp duy trì sức mạnh chuyên môn mà còn giữ vững một hình mẫu về tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ trẻ trong giai đoạn tái thiết đội hình.

Kobbie Mainoo: Nền tảng cho tương lai dài hạn

Song song với việc giữ chân thủ quân, Manchester United đang đối mặt với áp lực gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo. Tài năng 20 tuổi này từng trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời Ruben Amorim khi không thường xuyên được đá chính, dù đã có màn trình diễn ấn tượng tại chung kết Euro 2024 cùng đội tuyển Anh.

Thắp sáng sự tự tin trở lại của Kobbie Mainoo chẳng khác nào một bản hợp đồng mới mà Carrick dành cho MU.

Hợp đồng của Mainoo hiện chỉ còn 18 tháng, tạo ra sức ép lớn lên ban lãnh đạo. Trong bối cảnh lão tướng Casemiro gần như chắc chắn sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải, Mainoo được xem là nhân tố nòng cốt để Michael Carrick hoặc các huấn luyện viên kế nhiệm xây dựng lối chơi cho hàng tiền vệ MU trong nhiều năm tới.

Lisandro Martinez: Gia cố lá chắn thép

Cái tên thứ ba trong danh sách ưu tiên là Lisandro Martinez. Hậu vệ người Argentina đã đập tan những nghi ngại về chiều cao bằng khả năng đọc tình huống và kỹ năng xử lý bóng bằng chân xuất sắc. Ở tuổi 28, "Gã đồ tể" đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và là nhân tố quan trọng nhất nơi hàng thủ mà Carrick đang sở hữu.

Tương tự như Bruno, hợp đồng của Martinez sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Việc ổn định tương lai của anh là điều kiện tiên quyết để MU duy trì tính cạnh tranh, nhất là khi tương lai của Harry Maguire vẫn chưa rõ ràng. Hoàn tất ba bản hợp đồng nội bộ này sẽ giúp Manchester United tránh được sự xáo trộn không cần thiết và chuẩn bị sẵn một bộ khung ổn định nhất để bàn giao cho vị huấn luyện viên chính thức trong tương lai.